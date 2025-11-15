Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoTürkei
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu
team-logoBulgarien
Hier live sehen
Janek Subke

Türkei vs. Bulgarien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

In der WM Qualifikation kämpft die Türkei heute gegen Bulgarien um wichtige Punkte. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Timsah von Bursa steigt am 9. Spieltag der WM-Qualifikation das Duell Türkei vs. Bulgarien. Anstoß der Begegnung von Gruppe E ist bereits um 18 Uhr. Lesen Sie hier die Spielvorschau Türkei gegen Bulgarien.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Ab 17.50 Uhr wird die Partie Türkei vs. Bulgarien auf DAZN 2 gezeigt. Auch im kostenpflichtigen Livestream ist der Anbieter für die Übertragung in Deutschland zuständig. 

Martin Kern wird als Kommentator fungieren.

Anstoßzeit Türkei gegen Bulgarien

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. E
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Türkei vs Bulgarien: Aufstellungen

TürkeiHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestBGR
23
U. Cakir
20
F. Kadioglu
3
M. Demiral
2
M. Celik
14
Abdülkerim Bardakci
10
H. Calhanoglu
8
Arda Güler
16
Ismail Yüksek
19
O. Aydin
11
K. Yildiz
7
K. Akturkoglu
1
D. Mitov
2
H. Petrov
5
K. Dimitrov
3
A. Chernev
20
M. Georgiev
14
F. Krastev
8
A. Kraev
4
I. Gruev
10
Z. Dimitrov
7
G. Rusev
11
K. Despodov

4-3-3

BGRAway team crest

TUR
Ersatzspieler

Trainer

  • V. Montella

BGR
Ersatzspieler

Trainer

  • A. Dimitrov

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Türkei

Die Türkei belegt hinter Spanien den zweiten Rang in der WM-Qualifikationsgruppe E. Sechs Punkte Abstand hat das Team auf den Dritten Georgien. 

News über Bulgarien

Bulgarien ist mit einer Tordifferenz von minus 15 und null Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle zu finden. Kann gegen die Türkei der erste Sieg gelingen? Im Hinspiel schossen die Türken die Bulgaren souverän mit 6:1 ab. Einziges Trostpflaster: Es war der bis dato erste Quali-Treffer von Bulgarien.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-TURGetty Images

Form

TUR
Tor erzielt (kassiert)
13/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BGR
Tor erzielt (kassiert)
1/20
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

TUR

Letzte 4 Spiele

BGR

3

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

13

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
3/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Türkei vs. Bulgarien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

