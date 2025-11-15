Im Timsah von Bursa steigt am 9. Spieltag der WM-Qualifikation das Duell Türkei vs. Bulgarien. Anstoß der Begegnung von Gruppe E ist bereits um 18 Uhr. Lesen Sie hier die Spielvorschau Türkei gegen Bulgarien.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Türkei vs. Bulgarien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Ab 17.50 Uhr wird die Partie Türkei vs. Bulgarien auf DAZN 2 gezeigt. Auch im kostenpflichtigen Livestream ist der Anbieter für die Übertragung in Deutschland zuständig.

Martin Kern wird als Kommentator fungieren.

Anstoßzeit Türkei gegen Bulgarien

Türkei vs Bulgarien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Türkei

Die Türkei belegt hinter Spanien den zweiten Rang in der WM-Qualifikationsgruppe E. Sechs Punkte Abstand hat das Team auf den Dritten Georgien.

News über Bulgarien

Bulgarien ist mit einer Tordifferenz von minus 15 und null Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle zu finden. Kann gegen die Türkei der erste Sieg gelingen? Im Hinspiel schossen die Türken die Bulgaren souverän mit 6:1 ab. Einziges Trostpflaster: Es war der bis dato erste Quali-Treffer von Bulgarien.

Form

Bilanz direkte Duelle

Türkei vs. Bulgarien: Die Tabellen

