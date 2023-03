Heute um 20.45 Uhr findet in der EM-Qualifikation das Spiel Türkei vs. Kroatien statt. GOAL bietet alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM und TV.

Am Dienstag stehen die letzten Begegnungen des zweiten Spieltags in der EM-Qualifikation auf dem Programm. Hierbei steigt um 20.45 Uhr etwa die Partie Türkei vs. Kroatien. Es messen sich der 44. und der Siebte im FIFA-Ranking.

Türkei vs. Kroatien: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Die Türkei und Kroatien trafen zuletzt im November 2020 aufeinander und trennten sich mit einem 3:3. Für die Mond-Sterne begann die EM-Qualifikation mit einem Auswärtssieg gegen Armenien. Damit gewann die Elf von Stefan Kuntz zum dritten Mal am Stück.

Die Karierten kamen hingegen nicht über ein Heimremis gegen Wales hinaus. Zudem setzte sich das Team von Zlatko Dalić in den letzten sechs Auftritten nur einmal vor der Verlängerung durch.

Heute steigt in der Gruppe D der EM-Qualifikation das Aufeinandertreffen zwischen der Türkei und Kroatien. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV? GOAL versorgt Euch mit allen Infos, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Türkei vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel? – Die Eckdaten

Spiel: Türkei vs. Kroatien Datum: Dienstag, 28. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Timsah Arena (Bursa)

Türkei vs. Kroatien heute live im TV

Die Senderechte an der EM-Qualifikation berechtigen DAZN dazu, alle Partien ins Haus zu liefern. Doch wenn Ihr das Kräftemessen Türkei vs. Kroatien live sehen wollt, benötigt Ihr einen Vertrag. Diesbezüglich könnt Ihr exemplarisch Jahres- und Monatsabos buchen. Hierfür müsst Ihr pro Monat 29,99 Euro und 39,99 Euro auf den Tisch legen. Ihr könnt Euch auf der Webseite zu den weiteren Paketen informieren. Zudem versorgt Euch der Streaming-Anbieter hier mit zahlreichen weiterführenden Informationen:

Getty Images

Der Abschluss gelingt im Handumdrehen. Anschließend sollten die Eigentümer von internetfähigen TV-Geräten die Gratis-App installieren. Außerdem könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Ausstrahlung des EM-Qualifikationsspiels in Bursa:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Max Gross

Türkei vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM anschauen

Wenn Ihr ohne TV-Gerät klarkommen müsst, könnt Ihr es mit dem LIVE-STREAM angehen. Denn: DAZN zeigt sein gesamtes Programm im Internet. Hiervon könnt Ihr zusätzlich mit Tablets und Smartphones profitieren. Heute gehen sieben Spiele der EM-Qualifikation über die Bühne. Hierbei eröffnet um 18.00 Uhr die Begegnung Georgien vs. Norwegen das Programm. Anschließend kommt es um 20.45 Uhr zusätzlich zu den Duellen Schottland – Spanien, Wales – Lettland, Schweiz – Israel, Rumänien – Belarus und Kosovo – Andorra. Danach könnt Ihr ab Mitternacht eine Aufzeichnung der Partie Deutschland vs. Belgien sehen.

Türkei vs. Kroatien heute live im TICKER

Außerdem hält Euch GOAL mit seinem TICKER zum Spiel Türkei vs. Kroatien auf dem Laufenden. Denn: Wir informieren Euch zu allen nennenswerten Ereignissen in Bursa. Hierfür senden wir Euch Push-Mitteilungen.

Türkei vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Türkei vs. Kroatien: Die Aufstellungen zur EM-Qualifikation

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.