Türkei vs. Japan im LIVE-STREAM und TV: Wird das Spiel heute übertragen?

Die türkische Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag ein Testspiel gegen Japan. Gibt es eine Übertragung in TV oder STREAM?

Nachdem die Türkei vergangenen Freitag in der EM-Qualifikation gefordert war (1:1 gegen Armenien), steht für das Team von Trainer Stefan Kuntz nun ein Freundschaftsspiel an.

Am Dienstag (12. September) treffen die Türken dabei auf Japan. Der Anstoß der Partie ist für 14.30 Uhr angesetzt.

Wird das Duell zwischen der Türkei und Japan heute live gezeigt? Gibt es einen STREAM oder eine Übertragung im TV? GOAL beantwortet derlei Fragen in diesem Artikel.

Türkei vs. Japan: Kann man das Spiel heute im LIVE-STREAM schauen?

Nein, leider wird es in Deutschland keine Übertragung von Türkei gegen Japan im LIVE-STREAM geben.

DAZN zeigt zwar neben der EM-Qualifikation auch einige Test-Länderspiele, jenes zwischen den Türken und Japanern am Dienstag zählt jedoch nicht dazu.

Wird Türkei vs. Japan live im TV übertragen?

Auch hier gibt es schlechte Nachrichten für alle Fans, die sich das Spiel gerne live anschauen würden: Auch im TV wird Türkei gegen Japan in Deutschland nicht live übertragen.

(C)Getty Images

Keiner der gängigen TV-Sender wie Sky, RTL, ARD, ZDF oder auch DAZN hat die Rechte an der Übertragung des Testspiels.

Wo kann man die Spiele der Türkei in der EM-Qualifikation live schauen?

Alle Spiele der Türkei in der EM-Qualifikation sind aber live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt jede Quali-Partie der Türken live, so auch zuletzt das 1:1 gegen Armenien am vergangenen Freitag.

Um DAZN zu empfangen, muss man zuvor ein Abonnement abschließen. Unter diesem Link könnt Ihr das tun. Alle Informationen zu den Preisen und Paketen erhaltet Ihr HIER.

Getty Images

Die Mannschaft von Trainer Kuntz hat noch alle Chancen, sich für die EM 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Aus bisher fünf Spielen in Quali-Gruppe D hat die Türkei zehn Punkte gesammelt, letztlich wird man sich wahrscheinlich mit Kroatien und Armenien um die zwei EM-Tickets streiten.

Türkei vs. Japan heute: Das Testspiel im Überblick