Türkei vs. Andorra: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Die Türkei steht am Samstag vor einer vermeintlich leichten Aufgabe gegen Andorra. Goal verrät, wie das Qualispiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Die hat in der EM-Qualifikation eine Pflichtaufgabe vor der Brust. Man trifft am Samstag um 20.45 Uhr vor heimischem Publikum auf Andorra.

Es läuft bisher ganz gut für die Türkei, denn mit neun Punkten ist man punktgleich mit Weltmeister an der Spitze von Qualifikationsgruppe H. Gegen die Equipe Tricolore konnte man sich sogar 2:0 durchsetzen, zuletzt machte aber eine 1:2-Niederlage in die Tabellenführung zunichte.

Ganz anders sieht es beim heutigen Gegner aus: Andorra ist noch ohne Punkt und hat auch noch kein einziges Tor erzielt. Die Favoritenrolle ist auch deshalb klar verteilt.

Türkei vs. Andorra - die EM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Wir sagen Euch, wie Ihr die Begegnung in voller Länge seht, wo es die Highlights zu sehen gibt und wie die Teams auflaufen.

Türkei vs. Andorra: Alle Infos zur Partie in der EM-Qualifikation

Duell Türkei vs. Andorra Typ EM-Qualifikation, Gruppe H Datum Samstag, 7. September | 20.45 Uhr Ort Vodafone Park (Istanbul, Türkei) Zuschauer 41.903 Plätze

Türkei vs. Andorra heute live im TV sehen - geht das?

Die EM-Qualifikation läuft live im TV, dachtet Ihr? Dann habt Ihr leider nicht Recht, denn die Begegnungen der Qualirunde kommen nicht alle im deutschen Fernsehen.

Einzig die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden in voller Länge gezeigt / übertragen, der Rest jedoch nicht. Weder das Erste, das ZDF noch RTL haben sich die Rechte an diesen Spielen gesichert - nur die Partien des DFB-Teams bilden eben die Ausnahme. Türkei vs. Andorra wird am Samstag also nicht live im TV gezeigt / übertragen.

Auch Sky hat keine LIVE-Bilder von der Begegnung im Vodafone-Park für Euch. Eine Alternative gibt es natürlich, nämlich einen LIVE-STREAM.

Mit einem LIVE-STREAM lässt sich jeder Smart-TV mittlerweile ganz einfach verbinden. Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, können auch Hilfsmittel wie etwa der Amazon-Fire-TV-Stick das DAZN-Programm auf Euren Fernseher streamen. Im folgenden Abschnitt gibt's alle Infos.

Türkei vs. Andorra heute im LIVE-STREAM schauen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die die Türkei gegen Andorra live im Netz anschauen wollen: Es gibt einen kostenfreien Stream, mit dem Ihr die vollen 90 Minuten anschauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt die ganze Partie am Samstagabend in einem LIVE-STREAM, kurz vor Anpfiff geht der Stream on air.

Der Streamingdienst DAZN schenkt jedem seiner Neukunden einen Gratismonat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr Euch bei DAZN anmelden müsst, um Türkei vs. Andorra zu sehen. Doch wenn Ihr etwas weiterdenkt, hat das einen großen Vorteil: Ihr könnt Fußball live und kostenlos sehen - und das einen Monat lang.

Wie könnt Ihr den LIVE-STREAM einschalten? Das geht mit der DAZN-App. Diese könnt Ihr im Apple- oder Google-Play-Store herunterladen und dann direkt loslegen. Und: Ihr könnt diese eben auch auf Eurem Smart-TV installieren, um Euch das TV-Gefühl ins Wohnzimmer zu holen.

Zudem ist die EM-Qualifikation nicht alles, was DAZN im Programm hat. In den zahlreichen LIVE-STREAMS sind beispielsweise enthalten: der türkische Pokal, die , , , und . Hinzu kommen zahlreiche andere Sportarten wie Tennis, Darts, Handball, die NFL, die NBA und vieles mehr.

Was kostet DAZN nach der Testphase? Genau 11,99 Euro pro Monat oder einmalig pro Jahr 119 Euro - Ihr könnt entscheiden. Hier gibt's alle Infos.

Türkei vs. Andorra: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen gelangen gegen 19.45 Uhr an die Öffentlichkeit. Dann lest Ihr sie hier.

Türkei vs. Andorra: Die Highlights bei DAZN anschauen

Türkei vs. Andorra live im TV und im LIVE-STREAM verpasst? Dann könnt Ihr dennoch sehen, was sich am Samstagabend in Istanbul abgespielt hat. Das funktioniert mit der Highlightfunktion von DAZN.

Der Streamingdienst schneidet Euch ab 40 Minuten nach Ende der Partie die besten Szenen zusammen und stellt sie Euch auf der Plattform zur Verfügung.

Das Gute daran: Mit der Registrierung bei DAZN aufgrund der Highlights schlagt Ihr gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Denn sämtliche europäische Top-Ligen und mittlerweile auch die laufen live bei DAZN. Und: Auch die Champions League geht bald wieder los.

Habt Ihr sogar Lust, die vollen 90 Minuten anzuschauen, dann seid Ihr mit der Re-Live-Funktion am richtigen Ort.

Türkei vs. Andorra: Der Direktvergleich vor dem EM-Qualispiel