TSV 1860 München vs. Alemannia Aachen live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

Alle Spiele der 3. Liga werden bei MagentaSport im Pay-TV und im Livestream via App und Website ausgestrahlt. Auch zu München vs. Aachen gibt es neben einer Konferenzschaltung auch ein Einzelspiel (Vorberichte ab 13.45 Uhr). Kommentator Oliver Forster und Moderator Jan Lüdeke werden die Begegnung begleiten.

Dank einer Sublizenz könnt Ihr die Magenta-Übertragungen auch via OneFootball gegen eine einmalige Gebühr freischalten.

Ausgewählte Drittligaspiele werden überdies im Free-TV ausgestrahlt - und das heutige gehört dazu. Im WDR (Livestream viasportschau.de) geht es pünktlich zum Anpfiff los.

Die Aachener wollen heute Revanche nehmen für das Hinspiel, das zuhause 0:2 verloren ging - wenngleich der Klub aus NRW natürlich in der Underdog-Rolle ist. Nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge, aus den vergangenen zehn Spielen sprangen nur drei Siege bei zwei Remis und fünf Niederlagen heraus.

München möchte auf der anderen Seite wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Nach sechs Siegen in Folge mussten die Sechziger sich zuletzt mit einer Pleite und zwei Unentschieden begnügen.

Zumindest an der Personalfront gibt es gute Nachrichten für die Löwen: Philipp Maier hat seinen Vertrag in der bayrischen Landeshauptstadt bis Sommer 2027 verlängert.

