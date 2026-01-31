Goal.com
Deutschland 3 Liga
team-logo1860 Munich
team-logoAlemannia Aachen
TSV 1860 München vs. Alemannia Aachen live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

In der 3. Liga hat der TSV 1860 München heute Alemannia Aachen zu Gast. Ihr habt Fragen zur Übertragung im TV und Stream? GOAL liefert Antworten.

Der heutige Samstag hält für uns in der 3. Liga unter anderem das Duell TSV 1860 München vs. Alemannia Aachen bereit. Ab 14 Uhr geht es im Stadion an der Grünwalder Straße rund. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Alle Spiele der 3. Liga werden bei MagentaSport im Pay-TV und im Livestream via App und Website ausgestrahlt. Auch zu München vs. Aachen gibt es neben einer Konferenzschaltung auch ein Einzelspiel (Vorberichte ab 13.45 Uhr). Kommentator Oliver Forster und Moderator Jan Lüdeke werden die Begegnung begleiten.

Dank einer Sublizenz könnt Ihr die Magenta-Übertragungen auch via OneFootball gegen eine einmalige Gebühr freischalten.

Ausgewählte Drittligaspiele werden überdies im Free-TV ausgestrahlt - und das heutige gehört dazu. Im WDR (Livestream viasportschau.de) geht es pünktlich zum Anpfiff los.

Anstoßzeit TSV 1860 München vs. Alemannia Aachen

TSV 1860 München vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

1860 Munich vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Selimbegovic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über TSV 1860 München und Alemannia Aachen

Die Aachener wollen heute Revanche nehmen für das Hinspiel, das zuhause 0:2 verloren ging - wenngleich der Klub aus NRW natürlich in der Underdog-Rolle ist. Nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge, aus den vergangenen zehn Spielen sprangen nur drei Siege bei zwei Remis und fünf Niederlagen heraus.

München möchte auf der anderen Seite wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Nach sechs Siegen in Folge mussten die Sechziger sich zuletzt mit einer Pleite und zwei Unentschieden begnügen.

Zumindest an der Personalfront gibt es gute Nachrichten für die Löwen: Philipp Maier hat seinen Vertrag in der bayrischen Landeshauptstadt bis Sommer 2027 verlängert.

Form

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

ALA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

TSV

Letzte 5 Spiele

ALA

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

8

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

TSV 1860 München vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

