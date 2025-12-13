Im Rahmen des 18. Spieltages der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag, 13. Dezember, zum Bayern-Derby zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München. Los geht es im Audi-Sportpark in Ingolstadt um 14 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

TSV 1860 München bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Livestream sehen

Um die heutige Partie zwischen dem FCI und 1860 München zu verfolgen, stehen Euch mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Zuallererst wird das Bayern-Derby heute live im Free-TV vom öffentlich-rechtlichen Bayrischen Rundfunk ausgestrahlt. Lukas Schönmüller begrüßt Euch pünktlich zum Anpfiff. Außerdem gibt es den kostenlosen Livestream in der Mediathek.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga liegen auch in dieser Saison wieder bei MagentaSport. Der Dienst der Telekom bietet eine Konferenz an, welche um 13.30 Uhr startet. Das Einzelspiel gibt es natürlich auch bei MagentaSport im Angebot. Hier könnt Ihr ab 13.45 Uhr einschalten, als Kommentator ist Alexander Klich im Einsatz.

Außerdem könnt Ihr die Übertragung von MagentaSport auch per Livestream über OneFootballTV verfolgen. Dafür benötigt Ihr kein Abo, sondern zahlt einmalig 4,99 Euro für die Übertragung des Duells zwischen Ingolstadt und den Sechzigern.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen 1860 München

Ingolstadt vs. 1860 München: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat nach 17 absolvierten Spieltagen 21 Punkte auf dem Konto und liegt in der Tabelle der 3. Liga auf dem 13. Platz. Der Vorsprung auf Erzgebirge Aue auf dem 17. Platz und somit einem Abstiegsrang beträgt nur drei Zähler.

Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft von Cheftrainerin Sabrina Wittmann nur vier Zähler. Am letzten Spieltag holten die Schanzer trotz fast 70 Minuten in Unterzahl immerhin noch einen Punkt gegen Aue.

News über 1860 München

Bei 1860 München läuft es nun unter Trainer Markus Kauczinski wieder besser. Seine Mannschaft belegt nach 17 Spieltagen aber immer noch einen enttäuschenden neunten Platz mit 27 Zählern. Der Abstand zu Platz drei beträgt vier Punkte.

Die Sechziger sind aktuell aber gut in Form, die letzten drei Spiele wurden allesamt gewonnen. Am vergangenen Wochenende gab es gegen Schlusslicht Schweinfurt einen 3:1-Sieg.

Form

Bilanz direkte Duelle

Ingolstadt vs. 1860 München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.