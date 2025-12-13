Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Der TSV 1860 München bekommt es heute in der 3. Liga mit einem bayrischen Nachbar zu tun, nämlich dem FC Ingolstadt. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei GOAL.

Im Rahmen des 18. Spieltages der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag, 13. Dezember, zum Bayern-Derby zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München. Los geht es im Audi-Sportpark in Ingolstadt um 14 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

TSV 1860 München bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Livestream sehen

Um die heutige Partie zwischen dem FCI und 1860 München zu verfolgen, stehen Euch mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Zuallererst wird das Bayern-Derby heute live im Free-TV vom öffentlich-rechtlichen Bayrischen Rundfunk ausgestrahlt. Lukas Schönmüller begrüßt Euch pünktlich zum Anpfiff. Außerdem gibt es den kostenlosen Livestream in der Mediathek.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga liegen auch in dieser Saison wieder bei MagentaSport. Der Dienst der Telekom bietet eine Konferenz an, welche um 13.30 Uhr startet. Das Einzelspiel gibt es natürlich auch bei MagentaSport im Angebot. Hier könnt Ihr ab 13.45 Uhr einschalten, als Kommentator ist Alexander Klich im Einsatz.

Außerdem könnt Ihr die Übertragung von MagentaSport auch per Livestream über OneFootballTV verfolgen. Dafür benötigt Ihr kein Abo, sondern zahlt einmalig 4,99 Euro für die Übertragung des Duells zwischen Ingolstadt und den Sechzigern.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen 1860 München

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Ingolstadt vs. 1860 München: Aufstellungen

Ingolstadt vs 1860 Munich Aufstellungen

IngolstadtHome team crest

4-1-4-1

Aufstellung

3-4-1-2

Home team crestTSV
25
K. Eisele
7
Y. Sturm
32
S. Lorenz
15
J. Scholz
2
M. Hoppe
14
M. Plath
17
M. Besuschkow
10
D. Kaygin
22
M. Costly
24
G. Christensen
30
O. Drakulic
21
Thomas Dähne
3
S. Voet
25
S. Dulic
16
M. Reinthaler
41
C. Lippmann
26
P. Maier
29
Marvin Rittmüller
31
K. Volland
5
T. Jacobsen
22
S. Haugen
34
P. Hobsch

3-4-1-2

TSVAway team crest

FCI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Wittmann

TSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat nach 17 absolvierten Spieltagen 21 Punkte auf dem Konto und liegt in der Tabelle der 3. Liga auf dem 13. Platz. Der Vorsprung auf Erzgebirge Aue auf dem 17. Platz und somit einem Abstiegsrang beträgt nur drei Zähler.

Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft von Cheftrainerin Sabrina Wittmann nur vier Zähler. Am letzten Spieltag holten die Schanzer trotz fast 70 Minuten in Unterzahl immerhin noch einen Punkt gegen Aue.

News über 1860 München

Bei 1860 München läuft es nun unter Trainer Markus Kauczinski wieder besser. Seine Mannschaft belegt nach 17 Spieltagen aber immer noch einen enttäuschenden neunten Platz mit 27 Zählern. Der Abstand zu Platz drei beträgt vier Punkte.

Die Sechziger sind aktuell aber gut in Form, die letzten drei Spiele wurden allesamt gewonnen. Am vergangenen Wochenende gab es gegen Schlusslicht Schweinfurt einen 3:1-Sieg.

Form

FCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

FCI

Letzte 5 Spiele

TSV

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

6

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Ingolstadt vs. 1860 München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

0