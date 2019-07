Offiziell: TSG Hoffenheim holt dänischen Top-Torjäger Robert Skov

Der Flügelspieler Robert Skov wechselt vom FC Kopenhagen zur TSG Hoffenheim. Der Däne unterschreibt in Sinsheim für fünf Jahre.

Die TSG Hoffenheim wird den dänischen Mittelfeldspieler Robert Skov vom verpflichten. Das gab der Verein offiziell bekannt.

Der 23-Jährige unterschreibt bei der TSG einen Fünfjahresvertrag, dem dänischen Ekstra Bladet zufolge beträgt die Ablösesumme knapp zehn Millionen Euro.

TSG Hoffenheim: Robert Skov schoss letzte Saison 29 Tore

In der vergangenen Saison schoss Skov für Kopenhagen in 34 Ligaspielen 29 Tore und bereitete neun weitere vor. Damit wurde er Top-Torschütze in der dänischen Superligaen und später auch zum Spieler des Jahres gewählt.

Bei der TSG Hoffenheim sind in der Offensive Plätze frei geworden, nachdem Joelinton (zu ) und Kerem Demirbay (zu ) den Verein verlassen haben. Auch Nadiem Amiri könnte Berichten zufolge noch gehen.