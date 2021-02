TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM - mit Highlights, LIVE-TICKER und Co.

Acht Spiele ohne Niederlage! Kann Eintracht Frankfurt seine Serie in Hoffenheim aufrecht erhalten? Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM.

Mit acht Spielen ohne Niederlage in der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt eine beeindruckende Serie hingelegt. Sechsmal konnte die Eintracht dabei gewinnen und bis auf den vierten Tabellenplatz klettern, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. In Hoffenheim muss die Mannschaft von Adi Hütter eine hohe Hürde überspringen, will sie ihre Serie fortsetzen.

Bei der TSG Hoffenheim läuft es in dieser Saison noch nicht rund. Mit Platz zwölf und bereits neun Niederlagen bei 19 Spielen kann Trainer Sebastian Hoeneß zumindest nicht mit den Ergebnissen zufrieden sein.

Hoffenheim gegen Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM. Wir verraten Euch im Artikel, wie Ihr die Bundesliga sehen könnt.

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt live sehen: Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 20. Spieltag Begegnung TSG 1899 Hoffenheim (12. Platz) - SG Eintracht Frankfurt (4. Platz) Ort PreZero-Arena, Sinsheim Anpfiff Sonntag, 07.02.2021, 15.30 Uhr

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga am Sonntag im TV und LIVE-STREAM

Weder die ARD noch das ZDF hat die Rechte an der Übertragung für die Partie Hoffenheim gegen Frankfurt. Deswegen wird das Spiel nicht im Free-TV zu sehen sein. Hier erfahrt Ihr, was Ihr tun könnt, um die Begegnung trotzdem zu sehen.

Quelle. Getty Images

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga am Sonntag im TV und LIVE-STREAM bei Sky

Mit seinem Bundesliga Paket bietet der Pay-TV-Sender Sky fast alle Samstagsspiele der ersten Liga und alle Spiele der 2. Bundesliga exklusiv für seine Abonnenten an. Möchte man Hoffenheim gegen die Eintracht sehen, kommt man also nicht um einen Vertrag beim Bezahlsender herum.

TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga am Sonntag im TV bei Sky

Das reguläre Jahresabo kostet für Neukunden derzeit 25 Euro monatlich (Ab dem 13. Monat: 30 Euro) und enthält die Spiele des Wochenendes live in der Konferenz und als Einzelspiele. Außerdem erhaltet Ihr mit der Buchung einen Receiver von Sky, mit dem Ihr das Programm auf Eurem TV sehen könnt. Alle weiteren Infos bekommt Ihr hier auf der Seite von Sky.

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga am Sonntag im LIVE-STREAM mit Sky Go

Zusätzlich zum Zugang für den TV erhält man vom Sender vier Zugänge für seine mobilen Endgeräte für Sky Go . Mit der App kann man die Bundesliga auf dem Smart-TV, Tablet oder Smartphone streamen, ohne ein zusätzliches Gerät dazwischen schalten zu müssen.

Die App von Sky Go in der Variante für Euer Gerät findet Ihr hier.

TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga am Sonntag im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket bietet der Sender eine weitere Option an, die es ermöglicht, die Bundesliga bequem anzuschauen. Die LIVE-STREAMs der Spiele könnt Ihr dort ebenfalls via App empfangen. Auf welchen Devices die Sky-Ticket-App läuft, erklärt Sky auf dieser Seite.

Die Bilanz zwischen Hoffenheim und Frankfurt kennt keinen Vorteil ⚖️ Auf den zweiten Blick aber hat die #SGE die vergangenen 5⃣ Vergleiche für sich entschieden 💪 #TSGSGE im Faktencheck 🤓👇 https://t.co/jRrBJyWtO4 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 4, 2021

Möchte man das Spiel als Einzelspiel mit Sky Ticket sehen, muss man allerdings entweder das Supersport Jahr (19,99 Euro in den ersten 13 Monaten) oder den Supersport Monat (29,99 Euro monatlich) buchen. Im günstigen Sport Monat (9,99 Euro pro Monat) sind lediglich die Konferenzen enthalten.

TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV: Das Bundesligaspiel bei Sky im Überblick

Sender: Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentar: Hansi Küpper

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt: Die Highlights bei DAZN

Wer kein Sky-Abo abschließen, aber trotzdem nicht lange auf Bilder vom Spiel warten möchte, wird beim Streaming-Dienst DAZN fündig. Schon etwa 40 Minuten nach Abpfiff der Partie stellt DAZN eine Zusammenfassung mit allen Highlights auf seine Plattform.

Im ersten Monat könnt Ihr darauf sogar kostenlos zugreifen. Danach werden 11,99 Euro im Monatsabo oder etwa 10 Euro monatlich im Jahresabo fällig. Hier erfahrt Ihr mehr über DAZN.

TSG Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga im LIVE-TICKER bei Goal

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, bieten wir eine spannende Alternative an. In unserem LIVE-TICKER liefern wir Euch alle relevanten Infos aktuell und kurz zusammengefasst auf Euren Computer oder Euer Smartphone. Schaut doch mal vorbei!

TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Hier veröffentlichen wir circa eine Stunde vor Anstoß die Aufstellungen beider Mannschaften. Klickt euch also am besten am Spieltag kurz vor Spielbeginn nochmal hier vorbei!