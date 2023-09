Tschechien vs. Albanien im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die EM-Qualifikation?

Tschechien und Albanien kreuzen in der EM-Qualifikation die Klingen. Wer zeigt das Spiel?

Am Donnerstagabend stehen sich in der EM-Qualifikation die Nationalmannschaften von Tschechien und Albanien gegenüber. Es ist eine Begegnung des 4. Spieltags in der Gruppe E, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

Beide Mannschaften machen sich berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde in Deutschland 2024, das direkte Duell hat entsprechend eine große Bedeutung.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Tschechien vs. Albanien im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Tschechien vs. Albanien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Tschechien - Albanien Wettbewerb EM-Qualifikation, 4. Spieltag Datum Freitag, 8. September 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Eden Arena, Prag (Tschechien)

Tschechien vs. Albanien im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Tschechien-News

Tschechien belegt im Moment den ersten Platz in der Gruppe, der Start ist der Mannschaft von Trainer Jaroslav Silhavy mit zwei Siegen und einem Remis in drei Partien geglückt. Besonders wichtig dabei: Ein 3:1-Sieg gegen WM-Teilnehmer Polen.

Dass die Form der Tschechen weiter stimmt, bewies ein deutliches 4:1 kurz vor der Sommerpause im Freundschaftsspiel gegen Montenegro.

Die Aufstellung von Tschechien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Albanien-News

Albanien ist aktuell erster Verfolger Tschechiens und hat sechs Punkte auf dem Konto. Siegen gegen die Färöer und Moldawien steht eine knappe Auswärtsniederlage in Polen gegenüber. Mit einem Sieg könnten die Albaner die Tabellenführung in der Gruppe E übernehmen.

Die Aufstellung Albaniens:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Tschechien vs. Albanien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege Tschechien 1 Siege Albanien 0 Unentschieden 0 Letztes Duell Tschechien vs. Albanien 3:1 (Freundschaftsspiel, 8. Juni 2021)

