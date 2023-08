Trotz Fan-Eskalation am Flughafen! Unterschrift von Mohamed Ihattaren bei Samsunspor geplatzt

Mohamed Ihattaren war bereits beim türkischen Erstligist Samsunspor vorstellig. Dennoch ist der Deal auf der Zielgeraden geplatzt.

WAS IST PASSIERT? Rolle rückwärts: Nachdem der türkische Erstligist Samsunspor bereits am Dienstag mitgeteilt hatte, dass der 21-jährige Mohamed Ihattaren nach dem obligatorischen Medizincheck einen Vierjahresvertrag unterzeichnen soll, folgte am Donnerstag die Absage des Deals.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut den Angaben des Vereins habe Ihattaren versucht, die zuvor vereinbarten Bedingungen zu verändern und inakzeptable Forderungen zu stellen.

Am Dienstagabend waren sogar schon Videos von der Ankunft des Niederländers am Flughafen aufgetaucht. Dort wurde Ihattaren frenetisch von zahlreichen Anhängern empfangen.

WIE GEHT ES WEITER? Nun bleibt Ihattaren vorerst vereinslos. Aufgrund verschiedener Vorfälle hatte er zuletzt im Mai 2022 für die zweite Mannschaft von Ajax Amsterdam auf dem Platz gestanden.