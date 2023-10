Trikottausch mit PSG-Star Kylian Mbappé: Für Newcastle-Kapitän Jamaal Lascelles nur unter einer Bedingung

Von einem Trikottausch mit Kylian Mbappé träumen viele Spieler. Newcastle-Kapitän Jamaal Lascelles lässt das allerdings kalt.

WAS IST PASSIERT? Der Kapitän von Newcastle United, Jamaal Lascelles, hat verraten, dass er nur unter einer Bedingung bereit ist, sein Trikot mit Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu tauschen. Die beiden Spieler stehen sich am Mittwoch in der Champions League (Anpfiff um 21 Uhr) gegenüber.

WAS WURDE GESAGT? "Nur wenn er (Mbappé; Anm d. Red.) mich fragt", sagte Lascelles bei Chronicle Live auf die Frage, ob er sein Jersey mit dem des französischen Superstars tauschen würde. "Wenn wir im Tunnel sind, aber auf dem Spielfeld geht nur ums Geschäft", ergänzte er.

Lascelles setzt den vollen Fokus auf die 90 Minuten und nicht auf das Starensemble von PSG: "Wir wollen uns an den Matchplan halten und das Spiel gewinnen. Das ist alles, worum wir uns kümmern. Wir interessieren uns nicht für Namen und solche Sachen."

Mbappé sei dennoch der "wahrscheinlich beste Spieler der Welt", erklärte der Anführer der Magpies und betonte erneut: "Wir müssen einfach nur professionell sein, und das sind wir ja auch. Es geht nur darum, den Job zu erledigen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit seinem Wechsel von Monaco nach Paris anno 2018 gelangen Mbappé in wettbewerbsübergreifend 267 Pflichtspielen 220 Tore.

Allein in der Königsklasse traf er bei 53 Einsätzen 35-mal.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty