Traumtor bei Debüt! Ex-Bayern-Star Sebastian Rudy kickt jetzt in der Kreisliga

In Sebastian Rudy spielt der nächste ehemalige Profi in der Kreisliga. Bei seinem Debüt sorgte er direkt für Aufsehen.

WAS IST PASSIERT? Nach seinem Karriereende als Profi hat Sebastian Rudy am Wochenende sein Debüt in der Kreisliga gefeiert. Dabei erzielte der ehemalige Spieler des FC Bayern München ein sehenswertes Tor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Spiel der SpG Dilsberg 1/Bammental beim FC Hirschhorn in der Kreisliga A brachte Rudy seine neue Mannschaft mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 20 Metern in Führung.

Dennoch verlor Dilsberg am Ende mit 2:3. Der einstige Nationalspieler spielte über die volle Distanz.

DAS VIDEO: Sein letzter Klub, die TSG Hoffenheim, veröffentlichte sogar ein Video zu Rudys Traumtor auf seinen Social-Media-Kanälen.

WIE GEHT ES WEITER? Rudy hatte vor einigen Wochen sein Karriereende verkündet, nachdem sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim ausgelaufen war. "Ich habe immer noch Spaß am Fußball, das werde ich nicht aufgeben. Ich bin ein bisschen auf der Suche und schaue mir das eine oder andere Kreisliga-Spiel an", erklärte er damals.

In München hatte Rudy von 2017 bis 2018 gespielt, ehe er für 16 Millionen Euro zu Schalke 04 wechselte. Schon ein Jahr später kehrte er zur TSG per Leihe zurück und wechselte 2021 fest nach Sinsheim.