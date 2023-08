Marco Reus ist seit dieser Saison nicht mehr BVB-Kapitän, Lothar Matthäus traut ihm beim BVB generell keine große Rolle zu.

WAS IST PASSIERT? Marco Reus wird heftig kritisiert! DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schoß bei Sky90 heftig gegen den ehemaligen BVB-Kapitän und traut dem Mittelfeldstar der Borussia keine tragende Rolle beim Vizemeister zu.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat mal einen cleveren Laufweg oder diese eine Aktion, die mal den Unterschied machen kann. Aber ich traue ihm nicht zu, dass er über 34 Spiele Stammspieler ist. Da ist die Konkurrenz zu groß", sagte Matthäus und begründete seine Kritik folgendermaßen: "Er hat nicht mehr die Geschwindigkeit, er geht nicht mehr ins Eins-gegen-eins."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 34-Jährige spielt seit 2012 für die Dortmunder, im April vergangenen Jahres verlängerte der Routinier seinen auslaufenden Vertrag beim BVB bis 2024. Nach der bitteren Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison, will Reus mit der Borussia in der neuen Saison "ganz oben stehen".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Nächstes Spiel Bundesliga BOC BVB Info