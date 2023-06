Transfers: Was bedeutet Handgeld?

Bei Fußballtransfers geht es natürlich vor allem ums Geld. Was aber bedeutet der Begriff "Handgeld", der in diesem Zusammenhang oft fällt?

Zweimal im Jahr haben die Klubs die Möglichkeit, neue Spieler per Transfer zu holen. Einmal im Sommer und einmal im Winter können sie ihre Kader verstärken - und sie tun das in schöner Regelmäßigkeit, wobei die Neuverpflichtungen per Kauf oder per Leihe kommen können.

Am 1. Juli öffnet in den meisten großen europäischen Ligen, darunter auch in der Bundesliga, das sogenannte Transferfenster, in dem die Klubs bis Anfang September tätig werden können. Bei einigen Transfers ist dann mit Sicherheit auch wieder von einem "Handgeld" die Rede.

Aber was genau ist das? GOAL erklärt Euch den Begriff, der in ein paar Wochen wieder in aller Munde sein wird.

Transfers: Was ist ein Handgeld?

Ein Handgeld ist grundsätzlich ein Betrag, den eine Person beim Abschluss eines Vertrags bekommt.

Übertragen auf den Fußball bedeutet das: ein Betrag, den ein Spieler für den Abschluss eines Vertrags bekommt.

Dabei ist es in den meisten Fällen so, dass der Spieler das Geld für die Unterschrift bei einem neuen Klub bekommt. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass der Spieler das Handgeld für eine Vertragsverlängerung bei seinem aktuellen Klub erhält, als eine Art "Treuebonus".

In vielen Fällen lassen sich Spieler das Handgeld bei einem ablösefreien Wechsel zu einem neuen Verein auszahlen. Wenn sie nach Ablauf ihres Vertrags bei ihrem alten Klub gratis gehen können, spart sich der neue Klub unter Umständen eine Transfersumme in Millionenhöhe - und einen Teil dieser Ersparnis gibt er dann eventuell per Handgeld an den Spieler weiter.

Getty Images

Transfers: Wie hoch ist das Handgeld?

Wie viel Handgeld zahlen beispielsweise die Top-Klubs, um sich die Stars zu sichern? Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten. Denn schon über die meisten Ablösesummen vereinbaren die beteiligten Parteien oft Stillschweigen - und millionenschwere Handgeld-Zahlungen an Spieler sollen ebenfalls nicht an die Öffentlichkeit geraten.

Gerüchte über die Mega-Beträge gibt es aber natürlich trotzdem: So soll Leon Goretzka nach Angaben der Sport Bild im Jahr 2018 für seinen ablösefreien Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München ein Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro bekommen haben.