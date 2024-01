Transferhammer! Timo Werner steht offenbar kurz vor Wechsel zu englischem Topklub

Timo Werner verlässt RB Leipzig offenbar im Winter per Leihe. Alles deutet auf eine Rückkehr nach England hin.

WAS IST PASSIERT? Timo Werner von RB Leipzig steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur. Wie Sky berichtet, soll sich dabei um eine halbjährige Leihe handeln.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sollen die beiden Klubs noch am Samstag die finalen Details klären, ehe der Deal über die Bühne geht. Ob sich die Spurs eine Kaufoption für den 27-Jährigen sichern werden, ist noch nicht geklärt.

Werner zählt in Leipzig zu den absoluten Topverdienern. Dem Vernehmen nach soll er rund zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Eine Summe, die das Team aus London stemmen könnte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Werner war unter Trainer Marco Rose zuletzt nur noch Stürmer Nummer fünf. Loïs Openda, Yussuf Poulsen, Benjamin Sesko und Christoph Baumgartner bekamen zuletzt alle den Vorzug.

In der laufenden Spielzeit hatte der Nationalspieler nur dreimal in der Startelf gestanden. Zu wenig, um reelle Chancen auf eine Nominierung für die im Sommer stattfindende Europameisterschaft in Deutschland zu haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Werner war 2022 für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Sachsen zurückgekehrt. In London stand er zwei Jahre unter Vertrag und feierte unter dem damaligen Coach Thomas Tuchel den Gewinn der Champions League.