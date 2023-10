Transfer vom Tisch? FC Bayern hat angeblich medizinische Zweifel an João Palhinha

Im Sommer stand er kurz vor einem Wechsel nach München, jetzt könnte sich der Transfer von Palhinha offenbar zerschlagen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat offenbar medizinische Zweifel an einer Verpflichtung von João Palhinha. Laut der Sport Bild könnte auch im Winter ein Transfer nicht zustandekommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach habe der deutsche Rekordmeister das Knie des Portugiesen als Schwachstelle ausgemacht. Außerdem könnte der Mittelfeldspieler, der als Wunschlösung von Thomas Tuchel für die Position der "Holding Six" galt, noch teurer als noch im Sommer werden. Damals war ein Transfer von Palhinha noch am Deadline Day geplatzt, weil der FC Fulham keinen Ersatz fand und die angebliche Summe in Höhe von 65 Millionen Euro ablehnte.

In der Folge hatte Palhinha seinen Vertrag bei Fulham bis 2028 verlängert. Die Ablöse dürfte entsprechend ansteigen.

Der neue Sportdirektor Christoph Freund hatte in einer Kader-Analyse wie auch Tuchel festgestellt, dass den Münchnern ein echter Sechser guttun würde. "Es muss dazu passen, es muss zur Mannschaft passen, da werden wir die richtigen Lösungen finden, aber es ist eine Challenge für den Winter", erklärte er Ende September und kündigte Gespräche an.

WIE GEHT ES WEITER? Alternativen zu Palhinha kristallisieren sich derweil nicht wirklich heraus. Laut der Sport Bild würden Kandidaten wie Kalvin Phillips von Manchester City zwar unter Beobachtung stehen, eine Verpflichtung des Engländers sei derzeit aber noch kein Thema.

Darüber hinaus soll auch die Zukunft von Joshua Kimmich, von dem Hoeneß ein großer Befürworter ist, geklärt werden. Der Vertrag des 28-Jährigen, der sich als Sechser sieht, läuft noch bis 2025.

Dem Bericht zufolge würden Verhandlungen über eine Verlängerung seines Arbeitspapiers anstehen. Zu Kimmich hatte es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte über ein Interesse aus dem Ausland gegeben.

