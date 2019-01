Transfergerücht: Diego Godin vor ablösefreiem Wechsel von Atletico Madrid zu Inter Mailand

Der 124-malige Nationalspieler Uruguays heuert aller Voraussicht nach im Sommer bei Inter an.

Atletico Madrids Kapitän Diego Godin steht unmittelbar vor einem ablösefreien Transfer zum italienischen Erstligisten Inter Mailand. Dies berichtet Sky Sport Italia. Der Nationalspieler Uruguays, dessen Vertrag bei den Rojiblancos im Sommer ausläuft, werde zur kommenden Saison bei Inter anheuern.

Godin, einer von drei Spielführern bei Atletico, soll in Mailand einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnen. Zudem beinhaltet der ausgehandelte Kontrakt eine Option für eine weitere Spielzeit. Lediglich Details seien noch zu klären und Inter kümmere sich bereits um einen Medizincheck für den 32-Jährigen.

Atletico Madrid: Manchester United wollte Diego Godin

Um den kopfballstarken Abwehrspieler gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Wechselgerüchte. So soll im vergangenen Sommer der englische Rekordmeister Manchester United großes Interesse an ihm gezeigt haben.

Godin spielt seit 2010 für Atleti, er kam damals für acht Millionen Euro Ablöse vom FC Villarreal. Mit Madrid gewann er seitdem unter anderem die spanische Meisterschaft, zweimal die Europa League und erreichte zweimal das Finale der Champions League.