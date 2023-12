Transfehammer? FC Barcelona offenbar an Mason Greenwood von Manchester United interessiert

Wechselt Mason Greenwood nach seiner Leihe beim FC Getafe zum FC Barcelona? Offenbar gibt es Interesse.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat offenbar Interesse an Mason Greenwood. Laut talksport scoutet der spanische Meister den 22-Jährigen, der aktuell von Manchester United an den FC Getafe ausgeliehen ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Greenwoods Leihe läuft im kommenden Sommer aus, Getafe strebt dem Vernehmen nach eine feste Verpflichtung an.

Sollte Greenwood im Sommer zu einem anderen Klub wechseln, stünden Getafe 20 Prozent der Transfersumme zu. Sein Vertrag bei United läuft noch bis 2025.

Greenwood hat sich inzwischen beim FC Getafe als wichtiger Spieler etabliert, nachdem er für einige Zeit wegen Gewaltvorwürfen von Manchester United suspendiert worden war.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Engländer kommt in 13 Pflichtspiel-Einsätzen für den spanischen Erstligisten auf starke sieben Scorerpunkte.