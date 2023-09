"Toxische und hochexplosive Lage!" Atmosphärische Störungen in der BVB-Chefetage?

Beim BVB hängt nachdem Unentschieden gegen Heidenheim der Haussegen schief. Gibt es Stunk in der Chefetage der Borussia?

WAS IST PASSIERT? Das 2:2 von Borussia Dortmund gegen Aufsteiger Heidenheim hinterlässt seine Spuren beim deutschen Vizemeister. Laut Sport1 herrscht beim BVB eine "toxische und hochexplosive Lage". Mittendrin das Führungstrio aus Sportdirektor Sebastian Kehl, Trainer Edin Terzic und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Sogar von "atmosphärischen Störungen" in der Chefetage aufgrund von Uneinigkeit in der Transferpolitik soll die Rede sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während Kehl unbedingt Edson Álvarez von Ajax Amsterdam (nun bei West Ham United) in den Signal-Iduna-Park lotsen wollte, hielt Terzic an Emre Can fest und machte ihn zum neuen BVB-Kapitän. Trotz aller Ungereimtheiten scheint Terzic aber fest im Sattel zu sitzen, schließlich sprach ihm Boss Watzke erst vor wenigen Wochen eine Job-Garantie aus.

WAS WURDE GESAGT? "Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus. Nach so langer Zeit in diesem Geschäft meine ich beurteilen zu können, wer ein Top-Trainer ist. Und Edin ist ein Trainer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten", sagte Watzke Es scheint eine ungemütliche Länderspielpause beim BVB zu geben.

