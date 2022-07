Tour de France 2022 heute live: Die 1. Etappe im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Tour de France 2022 startet heute mit der 1. Etappe. GOAL erklärt, wie Ihr das Rennen im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Für die Radsport-Fans hat das Warten auf das Saisonhighlight endlich ein Ende. Denn heute, am 1. Juli 2022, startet die Tour de France 2022. Zum 109. Mal wird das prestigeträchtigste und wichtigste Straßenrennen der Welt ausgetragen. Bei welchen Anbietern Ihr die 1. Etappe live im TV sowie LIVE-STREAM sehen könnt, hat GOAL für Euch recherchiert.

Vom 1. bis 24. Juli gehen 22 Teams mit insgesamt 176 Fahrern bei der Tour an den Start. Die 1. Etappe, auch Grand Depart genannt, wird allerdings nicht auf französischem Boden ausgetragen. Erst ab dem vierten Teilabschnitt finden die Rennen in Frankreich statt, zuvor wird in Dänemark gefahren.

So wird es am ersten Tag ein Zeitfahren über eine Länge von 13,2 km durch Kopenhagen geben. Letztmals startete die Tour 2017 mit einem Einzelzeitfahren, damals in Düsseldorf. Zwar werden in diesem Jahr in der dänischen Hauptstadt zum Auftakt nur knapp 20 Höhenmeter überwunden, trotzdem fordert der Abschnitt mit einigen scharfen Kurven die höchste Konzentration der Fahrer.

Ihr wollt heute beim Start der Tour de France 2022 live dabei sein? Kein Problem! GOAL verrät Euch, wie Ihr im TV und LIVE-STREAM zuschauen könnt.

Tour de France 2022 heute live: Die Eckdaten zur Rundfahrt

Datum: 1. Juli bis 24. Juli 2022

Gesamtlänge: 3350,1 km

Etappen: 21

Teams: 22

Fahrer: 176

Tour de France 2022 heute live: Läuft die Rundfahrt im Free-TV?

Seit Jahrzehnten gehört die Tour de France zum festen Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ARD. Auch im Jahr 2022 werden die meisten Etappen dort zu sehen sein. Gelegentlich steigt Das Erste später ein, wer die Etappen komplett sehen möchte, muss daher auf den Spartenkanal One zurückgreifen. Dort werdet Ihr auch die 1. Etappe ab 15.30 Uhr live verfolgen können.

Darüber hinaus überträgt auch Free-TV-Sender Eurosport das Einzelzeitfahren in Kopenhagen sowie die 20 weiteren Teilabschnitte live.

Tour de France 2022 heute live: Läuft die 1. Etappe im kostenlosen LIVE-STREAM?

Auf der Seite der ARD-Mediathek könnt Ihr ohne Anmeldung und Abschluss eines Abonnements den LIVE-STREAM zur Tour de France abrufen. Dies funktioniert sowohl via Webbrowser als auch in der App.

Wollt Ihr den ersten Teilabschnitt im LIVE-STREAM bei Eurosport sehen, müsst Ihr ein Abo für den Eurosport Player abschließen. Dieses kostet Euch 6,99 Euro im Monatsabo bzw. 49,99 Euro oder 4,99 Euro bei Zahlung in monatlichen Raten im Jahresabo. Darüber hinaus bietet sich Euch noch eine weitere Möglichkeit, live dabei zu sein.

Tour de France 2022 heute live: Überträgt Sky oder DAZN die Rundfahrt im Pay-TV oder LIVE-STREAM?

Tadej Pogacar geht nach seinen Erfolgen 2020 und 2021 auch in diesem Jahr als großer Favorit in die Rundfahrt. Kann der Slowene vom Team UAE Emirates seine starke Form bestätigen bei der Frankreich-Rundfahrt bestätigen und den Gesamtsieg holen?

Ob der 23-Jährige das schafft, werdet Ihr definitiv nicht bei Sky sehen können. Der Pay-TV-Sender hält keinerlei Übertragungsrechte - im Gegensatz zu DAZN. Dank einer Kooperation mit Eurosport seht Ihr dort alle Etappen live.

Tour de France 2022 heute live: Alle 21 Etappen im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Neben der Tour de France erhaltet Ihr mit einem Abonnement bei DAZN Zugang zu LIVE-Übertragungen der Bundesliga, Champions League sowie weiterer internationaler Top-Ligen. Darüber hinaus gehören auch NFL, NBA, Darts- und Kampfsport-Events zum Portfolio.

Der Kostenpunkt für DAZN liegt im Monatsabo bei 29,99 Euro, hier könnt Ihr monatlich kündigen. Alternativ gibt es das Jahresabo für 24,99 Euro pro Monat. Hier kommt Ihr etwas günstiger weg, könnt allerdings erst nach einem Jahr kündigen. Nach Abschluss der Registrierung loggt Ihr Euch einfach auf dem Endgerät Eurer Wahl ein und genießt den LIVE-STREM.

Tour de France 2022 heute live auf DAZN: Weitere Infos zum Anbieter

Tour de France 2022 heute live: Die Übertragung der 1. Etappe in der Übersicht