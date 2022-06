Tour de France 2022: Start, Etappen, TV, LIVE-STREAM - alle Informationen zu Terminen und Übertragung

Am 1. Juli ist es soweit: Die 109. Ausgabe der Tour de France startet - in Dänemark! GOAL fasst die prominenteste Radrundfahrt der Welt zusammen.

Es ist die beliebteste Rundfahrt der Welt - starten tut sie dieses Jahr in Kopenhagen: Die Tour de France steht in den Startlöchern, im Juli werden wieder die besten Straßenrennfahrer auf Frankreichs Straßen Vollgas geben.

Das Datum kann man sich gut merken: Am 1. Juli findet die erste Etappe der Tour de France 2022 statt. Dreieinhalb Wochen werden knapp 200 Fahrer durch Dänemark, Belgien, die Schweiz und natürlich Frankreich unterwegs sein.

Am 24. Juli erfolgt dann die Zielankunft in Paris - hier wird es übrigens bald ein Novum geben: 2024 soll der Finalort nicht mehr die prestigeträchtigen Champs Elysées sein, stattdessen könnte das Finale in Nizza steigen. Der Grund dafür: Die Olympischen Sommerspiele, die im gleichen Sommer in Paris stattfinden werden.

Doch zurück zum Jahr 2022: Wie immer erwartet uns auch in diesem Sommer eine spannende Tour. GOAL erklärt alle relevanten Informationen rund um die Frankreichrundfahrt in diesem Jahr.

Tour de France 2022: So läuft die Frankreich-Rundfahrt dieses Jahr ab

Keine Sorge, gleich sprechen wir über die Tour de France der Männer - vorher aber ein kurzer Exkurs zu den Frauen, denn hier gibt es richtig tolle Neuigkeiten: Erstmals seit 2009 findet die "Tour de France Femmes", also eine Tour mit Radsportlerinnen statt.

Los geht es hier am 24. Juli - und nein, es ist kein Zufall, dass das der Finaltag der Männer in Paris ist. So können alle Anhänger:innen, die nach den intensiven dreieinhalb Wochen Frankreichrundfahrt weiterhin Lust auf Radsport im Fernsehen haben, die Rundfahrt der Frauen verfolgen. Diese geht acht Tage und endet auf der Planche des Belles Filles.

Dänemark als Gastgeber: Die Tour de France 2022 startet in Kopenhagen!

Zurück zu den Männern - auch bei denen gibt es eine Zielankunft auf dem Vogesen-Berg: Die siebte Etappe endet hier, 23 Tage vor den Frauen. Doch der Reihe nach: Wir fangen logischerweise am 1. Juli bei der ersten Etappe an.

Diese steht, wie generell der Start der Tour de France, ganz im Zeichen Dänemarks: Das Nachbarland Deutschlands beherbergt für die ersten drei Etappen das Fahrradrennen. Am 1. Juli gibt es ein Einzelzeitfahren, wo sich der ein oder andere Spezialist "gegen die Uhr" die einmalige Chance auf das Gelbe Trikot ausmalt.

Comeback auf der Planche des Belles Filles: Gelingt Tadej Pogacar wieder eine Leistung für die Ewigkeit?

Die Tage zwei und drei sind dann noch relativ entspannte Flachetappen mit einer Länge von 182 beziehungsweise 202 Kilometern. Am vierten Tage fliegen die Teams dann nach Frankreich - ohne auch nur einen Fuß nach Deutschland zu setzen geht es für die Radfahrer dann nämlich in Dunkerque, als am Ärmelkanal weiter.

Die Etappen vier bis sechs werden dann schon etwas fordernder, die Organisatoren vergeben hierfür jeweils das Prädikat "Hügelige Etappe". Die ersten hohen Kilowattzahlen kommen dann aber erst am 8. Juli, also bei der siebten Etappe zustande: Hier treffen die Athleten auf der besagten Planche des Belles Filles ein. Bei vielen Radsportfans klingelt es da: Vor gar nicht so langer Zeit, genauer gesagt 2020 schaffte es Tadej Pogacar hier mit einer Wahnsinnsleistung, die Konkurrenz wortwörtlich alt aussehen zu lassen und sich das "Maillot Jaune" sowie die Bergwertung zu sichern!

Die Alpe d'Huez wartet! So werden die Alpen und die Pyrenäen

Auch im Folgejahr konnte der Slowene die schnellste Zeit im Gesamtklassement nach der langen Rundfahrt aufzeigen - ob es dieses Jahr genauso sein wird? Das wird sich vor allem in den Alpen zeigen: Die Etappen Acht bis Zwölf finden im höchsten europäischen Gebirge statt - mit einem grandiosen Finale: Bei der 12. Etappe am 14. Juli gibt es 4661 Höhenmeter zu beschreiten - mit der legendären Alpe d'Huez als Zielort!

Im Anschluss gibt es drei etwas ruhigere Etappen, wo sich die Sprinter und Baroudeur versuchen dürfen - im Klassement wird sich hier wohl wenig tun. Dann geht's aber wieder ordentlich in die Höhe: Ab Carcassonne erwarten die übrigen Fahrer dann noch drei Bergetappen, die den Radsportlern alles abverlangen wird. Einmal raus aus den Pyrenäen gibt es noch eine Flachetappe und ein Einzelzeitfahren, bevor am letzten Tag natürlich die Zieleinfahrt in Paris wartet.

Kopenhagen, Alpen, Pyrenäen, Paris: Alle Etappen im Überblick

Etappe 1 1. Juli 2022 Kopenhagen (Dänemark) Kopenhagen (Dänemark) Etappe 2 2. Juli 2022 Roskilde (Dänemark) Nyborg (Dänemark) Etappe 3 3. Juli 2022 Vejle (Dänemark) Sonderborg(Dänemark) Etappe 4 5. Juli 2022 Dunkerque Calais Etappe 5 6. Juli 2022 Lille Trouee-d'Arenberg Etappe 6 7. Juli 2022 Binche (Belgien) Longwy Etappe 7 8. Juli 2022 Tomblaine Planche des Belles Filles Etappe 8 9. Juli 2022 Dole Lausanne (Schweiz) Etappe 9 10. Juli 2022 Aigle VD (Schweiz) Chatel Etappe 10 12. Juli 2022 Morzine Megeve Etappe 11 13. Juli 2022 Albertville Col de Granon Etappe 12 14. Juli 2022 Briancon Alpe d'Huez Etappe 13 15. Juli 2022 Le Bourg d'Oisans Saint-Etienne Etappe 14 16. Juli 2022 Saint-Etienne Mende Etappe 15 17. Juli 2022 Rodez Carcassonne Etappe 16 19. Juli 2022 Carcassonne Foix Etappe 17 20. Juli 2022 Saint-Gaudens Peyragudes Etappe 18 21. Juli 2022 Lourdes Hautacam Etappe 19 22. Juli 2022 Castelnau-Magnoac Cahors Etappe 20 23. Juli 2022 Lacapelle-Marival Rocamadour Etappe 121 24. Juli 2022 Paris Paris

Tour de France 2022: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Werfen wir noch einen Blick auf die Übertragung im TV und LIVE-STREAM - doch die ist kurz erzählt. Radsport-Fans, die schon in den letzten Jahren das Rennen im Fernsehen verfolgt haben, müssen gar nicht erst weiterlesen - es hat sich nämlich nichts verändert!

Die Tour de France 2022 kostenlos im Fernsehen sehen: So verfolgt Ihr Radsport im TV

Fangen wir im TV an: Hier wird es wieder ein doppeltes Angebot geben. Auf der einen Seite Eurosport, die schon kurz nach Beginn des Rennens live hin schalten und dann bis nach dem Ende dabeibleiben.

Auf der einen Seite die ARD, die wieder ihr altbekanntes Konzept fährt: Etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Rennens beginnt die Übertragung beim Sender "One", gegen 16.05 Uhr übernimmt in der Regel dann "Das Erste", also der wichtigste Sender der ARD. Die Übertragung hier geht täglich bis ungefähr 17.20 Uhr - allerdings hängt das natürlich auch von der Geschwindigkeit der Radfahrer ab.

Kostenloser LIVE-STREAM: So seht Ihr die Tour de France bei ARD, Sportschau und DAZN

Der Blick ins Internet verrät uns, dass wir hier noch viel mehr Auswahl haben: So kann man den LIVE-STREAM von Eurosport beispielsweise nicht nur bei Eurosport im Eurosport Player sehen - die beiden Anbieter Sky und DAZN haben beispielsweise ebenfalls den Sender im Programm. Richtig gelesen - ihr könnt mit eurem DAZN-Abonnement rund um die Uhr Eurosport und Eurosport 2 streamen!

Auch hier darf der Blick zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht fehlen - und auch der liefert wirklich ab. Entweder ihr seid von Anfang an unter Sportschau.de dabei und müsst nicht einmal umschalten zwischendurch, oder ihr fangt mit der One-Übertragung in der ARD Mediathek an und wechselt pünktlich zu Das Erste. Ihr seid unterwegs und könnt euch keine LIVE-Übertragung anschauen? Auch hier ist die ARD zur Stelle, bei der Sportschau gibt es nämlich einen wirklich interessanten, aktuellen und vor allem kostenlosen LIVE-TICKER!

Wer zeigt / überträgt dieses Jahr die Tour de France? Die Übertragung im Überblick