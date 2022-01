Tottenham-Doppelschlag! Spurs holen Bentancur und Kulusevski von Juventus

Tottenham Hotspur hat sich am Deadline Day mit Rodrigo Bentancur und Dejan Kulusevski gleich zwei Spieler von Juventus Turin gesichert. Dies gaben beide Klubs am Montagabend offiziell bekannt.

Bentancur unterschreibt bei den Spurs einen Viereinhalbjahresvertrag bis 2026, wobei der 24-jährige Mittelfeldspieler aus Uruguay einen Fixbetrag von 19 Millionen Euro kostet, der sich aufgrund erfolgsabhängiger Prämien um sechs Millionen Euro erhöhen kann.

Abgänge als Finanzierung des Vlahovic-Deals

Kulusevski wird dagegen für eine Gebühr in Höhe von zehn Millionen Euro bis Sommer 2023 ausgeliehen. Sollten während jener Leihe bestimmte sportliche Leistungen erreicht werden, so besteht zudem eine Kaufpflicht für die Spurs. Sollten jene sportlichen Ziele nicht erreicht werden, hat Tottenham immer noch die Option, den 21-jährigen Schweden trotzdem zu verpflichten. In beiden Fällen beträgt die Kaufsumme 35 Millionen Euro.

Durch die beiden Transfers füllt sich die Juventus-Kasse, aus der zuletzt der Kauf von Dusan Vlahovic von der Fiorentina für 70 Millionen Euro bezahlt werden musste.