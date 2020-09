Tottenham mit Doppelschlag auf dem Transfermarkt: Bale und Reguilon kommen von Real Madrid

Tottenham ist ein Doppelschlag auf dem Transfermarkt gelungen und hat Reguilon und Bale als Neuzugänge für die aktuelle Saison präsentiert.

hat Linksverteidiger Sergio Reguilon und Angreifer Gareth Bale von unter Vertrag genommen. Das verkündete der englische Verein am Samstag auf Twitter. Reguilon hat einen bis 2025 gültigen Vertrag unterschrieben, Bale kommt nach sieben Jahren vorerst auf Leihbasis zurück zu den Spurs.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

Über die Modalitäten des Reguilon-Transfers machte Tottenham keine Angaben. Bereits am Mittwoch war jedoch berichtet worden, dass für Reguilon eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro fällig wird. Zudem sei Real Madrid eine Rückkaufoption in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro genehmigt worden.

Der spanische Rekordmeister soll darüber hinaus ein Vorkaufsrecht besitzen, wonach Tottenham den Verein informieren muss, sollte man von einem anderen Klub ein Angebot für den 23-Jährigen erhalten - damit Real Madrid das Angebot noch matchen kann.

Mehr Teams

Bale kehrt nach sieben Jahren zu Tottenham zurück

Bale, der fortan die Rückennummer neun tragen wird, war bereits am Freitag ins Trainingszentrum der Spurs in Enfield gereist, wo er von etwa 50 Fans mit Gesängen begrüßt wurde. Er war 2007 von Southampton zu Tottenham gewechselt, 2013 zog er für die damalige Weltrekord-Ablöse von 100 Millionen Euro zu Real Madrid weiter.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

In Madrid hatte er unter Trainer Zinedine Zidane zuletzt keine große Rolle mehr gespielt, nach Ende des Corona-Lockdowns stand er nur insgesamt 48 Minuten in den zwölf Partien auf dem Platz.