Tottenham Hotspur: Jürgen Klinsmann bei Buchmachern Favorit auf Mourinho-Nachfolge

Nach der Entlassung von Jose Mourinho bei Tottenham Hotspur ist der ehemalige Spurs-Stürmer Jürgen Klinsmann bei den Buchmachern Favorit auf die Nachfolge.

Klinsmann stand mit einer Quote von 7:2 ganz oben auf der illustren Kandidaten-Liste. Der Stürmer, der 33-mal für den Klub aus dem Norden Londons traf, wurde vor der Entlassung des Portugiesen noch mit 50:1 bewertet. Klinsmanns letztes Engagement liegt mehr als ein Jahr zurück. Damals hatte er Hertha BSC übernommen, nach wenigen Monaten aber hingeworfen.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS