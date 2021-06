Tottenham Hotspur: Nuno Espirito Santo als neuer Trainer vorgestellt

Tottenham Hotspur hat endlich einen neuen Cheftrainer gefunden: Nuno Espirito Santo wurde am Mittwochabend als neuer Coach vorgestellt.

Der englische Top-Klub Tottenham Hotspur hat einen neuen Cheftrainer: Der Portugiese Nuno Espirito Santo (47) übernimmt den Posten, den zuletzt Jose Mourinho bekleidet hatte. Das gab der Premier-League--Klub am Mittwochabend auf seinen Online-Kanälen offiziell bekannt.

Zuletzt war Espirito Santo Trainer bei den Wolverhampton Wanderers, dort stand er vier Jahre lang unter Vertrag. Sein Arbeitspapier wäre dort noch bis 2023 gelaufen - ebenso lang ist er nun an die Spurs gebunden.

Espirito Santo übernimmt von zwei Interimstrainern

Bei den Londonern standen zuletzt Chris Powell und Ryan Mason interimsweise an der Seitenlinie, nachdem man sich im April von 'The Special One' getrennt hatte .

Zuletzt wurden auch andere Namen mit den Spurs in Verbindung gebracht, unter anderem Gennaro Gattuso, Frank Lampard und Antonio Conte.