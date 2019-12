Bericht: Tottenham Hotspur nimmt Kontakt zu unzufriedenem Merih Demiral auf

Bei Juve konnte sich Merih Demiral noch nicht durchsetzen und soll unzufrieden sein. Mit Tottenham hat offenbar schon ein Klub Kontakt aufgenommen.

Der englische Erstligist hat offenbar Kontakt zu Innenverteidiger Merih Demiral von aufgenommen. Das berichtet Bleacher Report.

Der 21-Jährige soll dem Bericht zufolge sehr unzufrieden mit seinem Status bei der Alten Dame sein und einen Abgang im Januar ernsthaft in Erwägung ziehen. Neben den Spurs sollen auch der und ein Auge auf Demiral geworfen haben. Auch mit einem Wechsel zum AC Mailand wurde der Youngster kürzlich in Verbindung gebracht.

Demiral wechselte erst im vergangenen Sommer von der US Sassuolo zu den Bianconeri, konnte sich aber in der Abwehr gegen die namhaften Konkurrenten Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci und Co. bislang nicht durchsetzen. Für das Team von Trainer Maurizio Sarri absolvierte Demiral erst einen einzigen Einsatz - am 4. Spieltag der gegen Hellas Verona.

Der Vertrag des türkischen Nationalspielers bei Juventus läuft noch bis 2024.