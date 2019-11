AC Mailand plant angeblich Transfer von Juventus-Verteidiger Merih Demiral

Bereits im Sommer zeigte Milan Interesse an Merih Demiral, zog dabei aber gegen Juve den Kürzeren. Nun wagen die Rossoneri wohl einen neuen Anlauf.

Der hat offenbar Merih Demiral vom italienischen Meister Juventus als oberstes Transferziel für die Innenverteidigung festgelegt. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Von einem Transfer seines Teamkollegen Daniele Rugani haben die Rossoneri derweil Abstand genommen.

Bereits im Sommer hatte Milan Interesse an dem Türken, nun möchte man im Winter einen neuen Anlauf wagen. Als Ablöse sind dabei rund 30 Millionen Euro im Gespräch.

AC Mailand plant Verkauf von Ricardo Rodriguez und Franck Kessie

Zur Finanzierung des Transfers planen die Mailänder in der kommenden Transferperiode den Verkauf von Ex-Wolfsburger Ricardo Rodriguez und Mittelfeldakteur Franck Kessie. Zusammen sollen die Spieler zwischen 35 und 40 Millionen Euro einbringen.

Erst im vergangenen Sommer kam Demiral für 18 Millionen Euro von Sassuolo zu Juventus, konnte sich seitdem allerdings nicht in die Mannschaft spielen. So kommt der 21-Jährige in der laufenden erst auf einen Pflichtspieleinsatz.