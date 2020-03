Tottenham Hotspur: Harry Kane kann sich Wechsel zu Manchester United vorstellen

Harry Kane wartet mit 26 weiter auf seinen ersten Titel. Um dieses Ziel nicht zu gefährden, könnte er den Tottenham Hotspur den Rücken kehren.

Angreifer Harry Kane von den will nach Informationen von Goal und SPOX einen Sommerwechsel zum Ligarivalen Manchester United in Betracht ziehen, sollten die Spurs weiterhin auf einen Umbruch statt gezielte Verstärkungen bei der Kaderplanung setzen.

Nach aktuellem Stand hat der Engländer keine Lust darauf, zu warten, bis die Mannschaft so verstärkt wurde, um in der Premier League und auch international wieder um Titel spielen zu können. Sollte Tottenham den Einzug in die verpassen, fiele das Transferbudget auch aufgrund des kürzlich fertiggestellten Stadions schmal aus, was große Transfers quasi unmöglich machte.

Kane mit langfristigem Tottenham-Vertrag: müsste ordentlich blechen

Aus dem Umfeld Kanes ist zu hören, dass ein Wechsel zu Manchester United für den 26-Jährigen durchaus eine ernsthafte Option darstellt. Da sein Vertrag in London noch bis 2024 läuft, müssten die Red Devils für die Dienste Kanes allerdings tief in die Tasche greifen.

Der Stürmer will im Laufe seiner Karriere mindestens einen großen Titel gewinnen, sieht dieses Ziel aktuell bei den Spurs allerdings in Gefahr. Eine Verlängerung bei Tottenham über 2024 hinaus ist für Kane derzeit keine Option.

Kane stammt aus der Jugend der Spurs und stand bislang in 278 Pflichtspielen für den Klub auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 181 Treffer.