Tottenham Hotspur: Dele Alli fehlt beim Saisonstart

Champions-League-Finalist muss zum Saisonstart auf seinen englischen Nationalspieler Dele Alli verzichten. Der 23-Jährige fällt wegen einer erneuten Oberschenkelverletzung einige Wochen aus. Bereits den ganzen Februar konnte Alli wegen einer solchen Blessur nicht spielen.

"Er muss aufpassen, was mit seinem Körper passiert. Aber wir sind hier, um ihm zu helfen", sagte Tottenhams Teammanager Mauricio Pochettino nach der Niederlage der Spurs im Vorbereitungsspiel gegen Inter Mailand (3:4 im Elfmeterschießen).

TEAM NEWS: @JuanMFoyth (ankle) and @dele_official (hamstring) are both unavailable this afternoon. #ICC2019 ⚪️ #COYS pic.twitter.com/yRUGAdrAsI