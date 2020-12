Tottenhams Stürmer Harry Kane stellt neuen Rekord im Nord-London-Derby auf

Harry Kane hat im Nord-London-Derby zwischen Tottenham und Arsenal einen neuen Rekord aufgestellt. Es war jedoch nicht der einzige Meilenstein.

Tottenham-Stürmer Harry Kane hat sich am Sonntag zum besten Torschützen des Nord-London-Derbys gegen Arsenal aufgeschwungen. Mit seinem Treffer zum 2:0 überholte der 27-Jährige Emmanuel Adebayor, dem während seiner Engagements für beide Vereine zehn Tore gelungen waren.

Es war jedoch nicht der einzige Meilenstein, den Kane an diesem Wochenende erreichen sollte: Gegen Arsenal gelangen ihm auch das 250. Tor seiner Karriere sowie der 100. Treffer für Tottenham in einem Heimspiel. In der laufenden Saison kommt Kane bereits auf 13 Tore in 16 Spielen für die Spurs.

Bereits der zweite Rekord für Tottenham-Stürmer Kane in dieser Saison

Erst im Oktober diesen Jahres hatte sich Kane den Rekord für die meisten Torbeteiligungen in den ersten fünf Saison-Spielen der englischen Premier League geschnappt. Damals stand der Angreifer bei zwölf Scorerpunkten, die sich aus fünf Toren und sieben Vorlagen für Tottenham zusammensetzten.

11 - Harry Kane is now the outright top scorer in North London derbies in all competitions with 11 goals. Superman. pic.twitter.com/9GkqQcIOXR — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020

Nach einem Bericht des englischen The Independent möchte sich Pep Guardiola, Trainer von , im kommenden Sommer um Kane bemühen. Demnach soll der 49-Jährige die Verantwortlichen des Vereins angehalten haben, die Möglichkeiten eines Transfers zu prüfen.