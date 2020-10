Tottenhams Harry Kane stellt mit Top-Start in die Saison Premier-League-Rekord auf

Harry Kane von hat sich den Rekord für die meisten Torbeteiligungen in den ersten fünf Saison-Spielen der englischen Premier League geschnappt: Der Angreifer steht bei zwölf Scorerpunkten, hat fünfmal selbst getroffen und sieben weitere Tore für die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho vorbereitet.

Im Duell mit (3:3) lieferte Kane zunächst mit einem langen Ball einen traumhaften Assist für das 1:0 durch Heung-Min Son. Danach war der Engländer selbst zweimal zur Stelle und schraubte das Ergebnis auf 3:0.

Einen zweistelligen Wert bei den Torbeteiligungen nach fünf Spieltagen hatten zuvor nur Thierry Henry für Arsenal in der Saison 2004/05 und Wayne Rooney für in der Saison 2011/12 vorweisen können.

12 - Harry Kane has now been directly involved in 12 @premierleague goals this season (5 goals, 7 assists), the highest number of direct goal involvements by a player after five games of a single campaign. Resurgent. #TOTWHU pic.twitter.com/SKSwmxCjAi