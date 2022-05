Toni Kroos scherzt mit Bruder Felix über Interview nach CL-Sieg: "Obacht"

Toni Kroos gibt nach dem CL-Finale ein denkwürdiges Interview. Jetzt hat sein Bruder Felix Angst, ihm in ihrem Podcast eine Frage zu stellen.

Toni Kroos hat mit Bruder Felix via Twitter über sein denkwürdiges Interview nach dem Finalsieg mit Real Madrid in der Champions League gescherzt.

Mit Blick auf den wöchentlichen Podcast der Gebrüder, "Einfach mal Luppen", setzte Felix Kroos am Sonntag einen Tweet in Richtung des Mittelfeldspielers der Königlichen ab. "Was frag ich denn morgen im Podcast? Hab Angst", schrieb er.

Was frag ich ihn denn morgen im Podcast? Hab Angst 😩 https://t.co/8YdwINIqbb — Felix Kroos (@felixkroos18) May 29, 2022

Die Antwort von Toni Kroos ließ nicht lange auf sich warten. "Obacht", mahnte der nun fünfmalige Champions-League-Sieger augenzwinkernd.

Kroos hatte kurz nach Abpfiff des Endspiels gegen den FC Liverpool (1:0) mit einem Interview für Wirbel gesorgt. ZDF-Reporter Nils Kaben hatte den ehemaligen Nationalspieler gefragt, ob ihn denn der Finalsieg ob der phasenweise drückenden Überlegenheit der Reds überrasche.

Der 32-Jährige entgegnete sichtlich genervt: "Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen". Wenige Augenblicke später brach Kroos das Gespräch vorzeitig ab.