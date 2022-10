Toni Kroos spottet nach Ballon d'Or: "Glücklich, Real Madrid?

Karim Benzema holte zwar den Ballon d'Or, die Auszeichnung für die weltbeste Mannschaft 2021/22 sorgte bei Real aber für Verwirrung.

Dass Manchester City im Rahmen der Verleihung des Ballon d'Or am Montag zum "Club of the Year" und damit zur weltbesten Mannschaft der Saison 2021/22 gekürt wurde, sorgte bei Champions-League-Sieger Real Madrid, der zudem auch die spanische Meisterschaft gewann, für Unmut.

So meldete sich zum Beispiel Reals Mittelfeldlenker Toni Kroos nach der Bekanntgabe des Ergebnisses, bei dem die Königlichen nur auf Platz drei landeten, vielsagend via Twitter zu Wort: "Drittbestes Team in 2021/22 - glücklich, Real Madrid?", schrieb der 32-jährige Deutsche.

Auch Casillas verwundert: "Witzpreise"

Auch Reals Torhüter Thibaut Courtois brachte seine Verwunderung zum Ausdruck: "Das war für uns alle etwas seltsam, als wir es hörten", sagte der Belgier. "Am Ende wissen wir aber ja alle, wer der beste Klub der Welt ist. Das zeigen die Titel auf."

Real-Ikone und Ex-Torwart Iker Casillas reihte sich ebenfalls in die Kritiker ein: "Witzpreise", twitterte er, während Madrids offizieller Account nur zwei verwunderte Emoji-Augen postete.

Zum Hintergrund sei erwähnt, dass beim "Club of the Year"-Award die Saison des kompletten Vereins bewertet wird und damit zum Beispiel auch das Abschneiden der Frauen-Mannschaft oder die Platzierungen der Akteure des jeweiligen Klubs beim Ballon d'Or.

Zumindest die Auszeichnung zum weltbesten Spieler der Saison 2021/22 dürfte bei Real aber jeden freudig gestimmt haben. Schließlich sicherte sich wie erwartet Karim Benzema den Ballon d'Or zum ersten Mal in seiner Karriere.