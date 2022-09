Tod von Queen Elizabeth II.: Wird die Premier League, Football League oder WSL Spiele absagen?

Queen Elizabeth II. ist am 8. September verstorben. Damit endete eine 70-jährige Regentschaft.

Die Queen saß bei einigen der größten Momente in der britischen Fußballgeschichte auf dem Thron und erlebte zahlreiche historische Ereignisse als Königin des Vereinigten Königreichs.

Beispielsweise als Gastgeber beim einzigen WM-Titel Englands im Jahr 1966 bis hin zur herausragenden Frauen-EM der englischen Nationalmannschaft im Sommer 2022, ebenfalls als Gastgeber-Land - die Queen erlebte auch sportlich bedeutsame Momente der Three Lions.

Blicken wir also darauf, was der Tod von Queen Elisabeth II. für die Sportwelt bedeutet.

Wie wird der britische Fußball mit dem Tod von Queen Elizabeth II. umgehen?

Fast jeder Verein im britischen Fußball hat Elisabeth II. gedacht, als ihr Tod am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

Das Frauen-Team von Newcastle United hat sich entschieden, ihr Spiel gegen Middlesbrough nicht live zu twittern.

Es ist wahrscheinlich, dass in naher Zukunft weitere Ehrungen vor, während und nach den Spielen stattfinden werden. Als Prinz Philip 2021 starb, trugen die Spieler der Premier League Trauerflor und vor jedem Spiel gab es zwei Schweigeminuten.

Premier League und Co.: Werden Spiele in Großbritannien abgesagt?

Das Europa-League-Duell zwischen Arsenal und dem FC Zürich hatte zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Todes bereits begonnen und die Partie wurde wie geplant beendet. Manchester United und West Ham veröffentlichten ebenfalls Stellungnahmen und bestätigten, dass ihre jeweiligen europäischen Spiele am Donnerstagabend stattfinden würden.

Anschließend wurde berichtet, dass die zuständigen Behörden sich mit der Regierung beraten würden, um zu erörtern, ob an diesem Wochenende Spiele der Premier League, der Football League und der WSL ausgetragen werden. Die Times will erfahren haben, dass die EFL-Spiele am Freitag abgesagt werden. Die Entscheidung über die restlichen Spiele des Wochenendes soll am Freitag fallen.

Nach dem Tod des letzten Monarchen, König George VI., fanden am folgenden Wochenende Fußballspiele statt, obwohl Rugby- und Hockeyspiele ausgesetzt wurden. Es wird für möglich gehalten, dass anstehende Spiele abgesagt werden könnten.

Werden die Champions League und der internationale Fußball betroffen sein?

Es ist noch nicht sicher, wie der Fußball außerhalb Großbritanniens von den Nachrichten betroffen sein wird, aber viele Vereine haben Königin Elizabeth II. am Donnerstagabend bereits gedacht.

Wie werden andere Sportarten mit dem Tod von Königin Elizabeth II. umgehen?

Englands Cricket-Team hat angekündigt, dass Tag zwei ihres Testspiels gegen Südafrika am Freitag, den 9. September, nicht stattfinden wird.

Ob andere Sportarten nachziehen, bleibt abzuwarten.

Wer wird auf Queen Elizabeth II. folgen?

Queen Elizabeth II. wurde von ihrem Sohn Charles bereits abgelöst, der unmittelbar nach ihrem Tod den Thron bestieg.

Charles veröffentlichte anschließend folgende Erklärung: "Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist ein Moment größter Trauer für mich und alle Mitglieder meiner Familie."

"Wir trauern zutiefst um eine sehr geliebte Mutter. Ich weiß, dass ihr Verlust im ganzen Land, bei den Reichen und im Commonwealth und bei unzähligen Menschen auf der ganzen Welt tief zu spüren sein wird", fuhr er fort und ergänzte: "Während dieser Zeit der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich durch unser Wissen um den Respekt und die tiefe Zuneigung getröstet und gestärkt.“

Der Text der Nationalhymne des Vereinigten Königreichs, "God Save the Queen", wird nach dem Aufstieg von Charles geändert. So wird fortan "God save the King" gesungen.

Wann ist die Beerdigung von Queen Elizabeth II.?

Die Details der Beerdigung der Queen wurden noch nicht bestätigt.