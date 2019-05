Transfer von Gladbachs Thorgan Hazard zum BVB noch nicht durch – keine Angebote aus England

Thorgan Hazard ist mit dem BVB einig, das verriet der Belgier zuletzt. Jedoch steht immer noch nicht fest, wann und für welche Summe er geht.

Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat betont, dass der Transfer von Thorgan Hazard zum Bundesligakonkurrenten noch nicht in trockenen Tüchern ist.

"Ja", lautete die schlichte Antwort Eberls im Sport1-Doppelpass am Sonntag auf die Frage, ob es denn sein könne, dass Hazard auch noch in der kommenden Saison 2019/20 für die Fohlen auflaufen wird.

"Die Ablösesumme muss so sein, dass es Sinn macht, einen Spieler abzugeben, der mir in der nächsten Saison höhere Qualität gibt", sagte Eberl in der Expertenrunde weiter. Eine Einigung hinsichtlich der Ablösesumme zwischen den beiden Klubs sei aber immer noch nicht erzielt worden.

"Leider kein Angebot für Thorgan Hazard" aus

Zuletzt verriet der Bruder von Chelsea-Star Eden Hazard, dass eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer in den Signal Iduna Park getroffen wurde.

Gleichzeitig sprach der Manager der Gladbacher auch über einen Vergleich zwischen und England: "Der deutsche Markt ist realistischer als der englische." Für den Offensivspieler habe man aber "leider kein Angebot" von der Insel vorliegen.

Eberl über Hazard-Transfer: "Versuche einen guten Preis zu erzielen"

Eberl verriet auch, dass der Abgang von Hazard auch einen Einfluss auf das Ansehen der Elf vom Niederrhein habe: "Ich versuche einen guten Preis zu erzielen, wenn wir uns mit dem Klub einig werden können, um den nächsten Schritt zu gehen. Und Gladbach hat mit diesen Transfererlösen – Marko Marin, Marco Reus, Max Kruse, Ter Stegen, Dahoud, Xhaka – sich dahin entwickelt, dass wir eine Mannschaft sind, die anders wahrgenommen wird. Und Thorgan wird der nächste, vielleicht große Transfer sein, nachdem wir uns dann weiter breiter aufstellen können."

Thorgan Hazard kam in der laufenden Saison in 33 Pflichtspielen zu zwölf Toren und elf Vorlagen für BMG.