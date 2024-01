"Wird mich reizen!" Bayern-Coach Thomas Tuchel spricht schon über nächste Trainerstation

Aktuell trainiert Thomas Tuchel den FC Bayern, sein Vertrag in München läuft aber 2025 aus. Könnte es ihn danach nach Spanien ziehen?

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel kann sich irgendwann noch einmal ein Engagement im Ausland vorstellen - offenbar bevorzugt in Spanien.

WAS WURDE GESAGT? "Das Ausland wird mich auf jeden Fall noch einmal reizen", sagte der 50-Jährige am Sonntag beim Besuch des Bayern-Fanklubs "Red Stars" in Heidenheim.

Spanien verfüge aus seiner Sicht über "eine außergewöhnliche Liga". Außerdem seien die spanischen Profis, mit denen er in seiner Karriere bisher gearbeitet habe, "von wahnsinnig viel Selbstvertrauen geprägt".

WAS IST DER HINTERGRUND? Tuchel hat bislang in der Bundesliga neben den Bayern noch Mainz und Dortmund trainiert. Zuletzt stand er beim FC Chelsea unter Vertrag, davor bei Paris St. Germain. Es gebe, ergänzte er "keinen Grund, noch einmal einen anderen Verein in Frankreich zu trainieren". Tuchels Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2025.