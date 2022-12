Thomas Müller deutet nach WM-Aus von Deutschland seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft an

Deutschland schied am Donnerstagabend bei der WM 2022 in der Vorrunde aus. War es für Thomas Müller das letzte Länderspiel?

WAS IST PASSIERT? Thomas Müller hat nach dem Vorrunden-Aus Deutschlands bei der WM 2022 in Katar seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angedeutet.

WAS WURDE GESAGT? "Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht", sagte Müller nach dem 4:2 gegen Costa Rica, das der DFB-Elf letztlich aber nicht mehr weiterhalf, in der ARD. Daraufhin bedankte er sich bei den Zuschauern: "Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich noch einmal ein paar Worte an alle deutschen Fußball-Fans richten, die mich all die Jahre begleitet haben: Es war ein enormer Genuss, wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Manchmal gab es Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatten die Zuschauer vielleicht auch Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Aber ich habe es mit Liebe getan, da könnt Ihr Euch sicher sein. Und alles Weitere muss ich jetzt erstmal sehen."

WAS SIND DIE REAKTIONEN? Bastian Schweinsteiger, Müllers langjähriger Teamkollege beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft, sagte nach dem Interview in seiner Rolle als ARD-Experte: "Wenn man weiß, man macht vielleicht noch weiter, bedankt man sich nicht so. Das hört sich auch für mich sehr nach seinem letzten Spiel für die Nationalmannschaft an."

WIE GEHT ES WEITER? Eine offizielle Rücktrittsverkündung Müllers könnte in den kommenden Tagen und Wochen noch folgen. Für den 33-jährigen Offensivspieler war die WM in Katar seine vierte Weltmeisterschaft, der Höhepunkt seiner DFB-Karriere war der WM-Titel 2014. Bis dato hat Müller 121 Länderspiele absolviert, in denen ihm 44 Tore gelangen.