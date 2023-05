Lothar Matthäus sprach über den Meisterschaftskampf in der Bundesliga, Bayerns Trainerentscheidung einen Müller-Abschied.

Lothar Matthäus gehört zu den führenden Experten im deutschen Fußball und scheut sich auch gegenüber Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, nicht vor Diskussionen, wie er in der Debatte um den Trainerwechsel an der Säbener Straße bewies.

Für den deutschen Rekordmeister spielte von 1984 bis 1988 und 1992 bis 2000. Als Bayern-Legende kann sich Matthäus kaum vorstellen, dass FCB-Fanfavorit Thomas Müller den Verein verlässt. Auf einem Bundesliga-Event spricht der 61-Jährige im Interview mit GOAL und SPOX über einen möglichen Müller-Abschied, den Bayern-Trainerwechsel und den Titelkampf in der Bundesliga. Darüber hinaus verrät der 62-Jährige, dass Thomas Tuchel kurz vor der Unterschrift bei einem anderen Topklub stand und die Bayern deshalb zu einer schnellen Entscheidung gezwungen waren.

Lothar Matthäus über...

... den Titelkampf in der Bundesliga: "Bayern hat alles, um Spiele zu gewinnen. Der FCB spielt noch gegen Leipzig und die sich noch für die Champions League qualifizieren wollen - Und zwar nicht nur für das Geld, sondern für das Image in der Welt & im europäischen Fußball."

"Der BVB spielt auswärts gegen Augsburg und dann zu Hause gegen Mainz, die Spiele der Bayern sind schwerer als die des BVB. Am Samstag könnte sich alles ändern, sie haben bis zum letzten Spiel die Möglichkeit, um den Titel zu spielen, jeder in Deutschland ist glücklich darüber."

... den Trainerwechsel beim FC Bayern: "Es war eine große Überraschung für viele, nicht nur für mich. Nagelsmann hat einen guten Job gemacht und die Bundesliga gewonnen, vielleicht war er nicht so gut in der Champions League in seinem ersten Jahr. Aber dieses Jahr hat er gegen PSG, Inter, Barcelona alle zweimal gewonnen, in der Bundesliga war es nicht perfekt, aber er war nicht weg von der Trophäe. Ich dachte zuerst, dass es ein Scherz war, aber es war nicht der 1. April. Viele Spieler waren glücklich mit ihm und haben gut über ihn gesprochen, als er ging, Goretzka und Kimmich zum Beispiel. Irgendetwas muss passiert sein, dass Bayern diese Entscheidung getroffen hat."

"Tuchel war kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Bayern war nervös, Tuchel frei und Bayern hat nicht 100% an Nagelsmann geglaubt. Sie können ihn nicht entlassen, wenn er drei Titel gewonnen hat also haben sie beschlossen, ihn jetzt zu entlassen."

Getty

... einen möglichen Abgang von Thomas Müller: "Ich kann nicht glauben, dass Müller gehen wird. Er ist Bayern, ich kann ihn nicht in einem anderen Trikot oder an einem anderen Ort sehen. Müller ist ein Botschafter, Pressesprecher der Mannschaft, er ist ein Fan-Liebling. Ich kann ihn nicht bei Real Madrid sehen, er ist ein Bayern-Spieler und wird seine Karriere hier beenden, wie Oliver Kahn oder Karl-Heinz Rummenigge. Müller kümmert sich um das Spiel und die Organisation auf dem Feld und die Trainer lieben das, nicht nur wegen seiner Tore, ähnlich wie es bei Franz Beckenbauer war."

... die Gewinner-Kultur beim FC Bayern München: "Es ist ähnlich wie zu meiner Zeit, sogar vor meinem Wechsel nach Italien mit Inter. Ich habe immer gespielt, um zu gewinnen, nicht wie Jose Mourinho gestern (lacht). Bayern will jedes Spiel gewinnen, das ist die Mentalität. Diese Kultur besteht seit den Tagen von Franz Beckenbauer oder Gerd Müller."

... Noussair Mazraoui: "Mazraoui hat in letzter Zeit nicht nur für Bayern, sondern auch für Marokko bei der WM sehr gut gespielt. Er ist ein Spieler, der auf seiner Position der Mannschaft viel geben kann."

... seinen Rekord bei der DFB-Elf für die meisten absolvierten Spiele: Ich habe den Rekord von Franz Beckenbauer 30 Jahre lang gehalten. Rekorde werden jeden Tag gebrochen, ich werde der erste sein, der dem Spieler gratuliert, der ihn bricht. Müller hat die Chance, Manuel Neuer ist auch sehr nah dran und einer der besten Torhüter der Welt, vielleicht sogar der beste. Ich glaube, er kann noch die nächsten drei Jahre spielen.