FC Bayern - Oliver Kahn teilt gegen Medien aus: "Vielleicht leidet der eine oder andere an Erinnerungsverzerrung"

Für die überraschende Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann wurde der FC Bayern kritisiert. Nun reagiert Oliver Kahn und teilt aus.

WAS IST PASSIERT? Vor dem Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund hat FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn zu einem Rundumschlag gegen die Berichterstattung der Medien zur Freistellung von Julian Nagelsmann ausgeholt. Vor allem mit Sky-Experte Lothar Matthäus lieferte sich der 53-Jährige ein heftiges Wortgefecht.

WAS WURDE GESAGT? "Eines möchte ich mal sagen: Ihr, die ihr hier immer steht und andauernd über den Verein sagt: 'Er hätte keinen Stil' und 'Wo ist das Mia san Mia geblieben?'", holte Kahn zunächst am Sky-Mikrofon aus und richtete sich danach direkt an Matthäus: "Da würde ich mal dich fragen, Lothar: Was meinst du, wenn du uns unterstellst, es gibt kein 'Mia san mia' mehr? Du setzt das immer irgendwo in die Landschaft und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten hat."

Matthäus versuchte daraufhin die Situation zu beruhigen: "Ich führe hier keinen Privatkrieg gegen dich", antwortete er Kahn. "Du kannst mich jederzeit anrufen. Ich habe nicht gesagt, dass alles schlechter geworden ist. Aber es ist anders geworden."

Bayerns Vorstandsboss wollte die Kritik jedoch nicht auf sich sitzen lassen. "Das sind doch keine Argumente. Vielleicht leidet der eine oder andere hier an Erinnerungsverzerrung. Es gab immer wieder Entscheidungen, die nicht einfach waren. Es gab konsequente Entscheidungen, die für den Erfolg des Vereins getroffen werden müssen. Das ist nicht immer populär", führte Kahn aus.

Der Ablauf bei der Entlassung Nagelsmanns sei "eine Katastrophe", so Kahn, eine Mitschuld des Klubs wies er aber von sich. "Das war sicherlich keiner vom FC Bayern. Es macht wenig Sinn, so eine Information irgendwo zu leaken. Wir schießen uns ja nicht selber in den Fuß."

Entgegen der Berichterstattung hätte es eine Zusage von Thomas Tuchel vor dem Nagelsmann-Aus aber nicht gegeben. "Es gab vor irgendeiner Zusage Kontakt mit Julian. Wir wollten vorher mit ihm sprechen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern hatte nach der 1:2-Niederlage in Leverkusen überraschend Trainer Julian Nagelsmann entlassen. Nachfolger wurde der ehemalige BVB-Coach Thomas Tuchel, der auch schon PSG und Chelsea trainiert hat.