Thomas Müller gehört zu den größten Vereinslegenden des FC Bayern München. Wie viel verdient der Offensivstar beim deutschen Rekordmeister?

Seit dem Jahr 2000 läuft Thomas Müller für den FC Bayern München auf. Zunächst durchlief er die komplette Jugend-Abteilung des FCB, seit der Saison 2008/09 läuft er auch für die Profis der Bayern auf.

Mehr als 20 Jahre ist Müller dementsprechend für den deutschen Rekordmeister unterwegs und seit mehr als einem Jahrzehnt Leistungsträger in München. Doch wie hoch ist das Gehalt eines solch verdienten Spielers beim FC Bayern?

GOAL hat die Informationen zum Gehalt von Thomas Müller beim FCB gesammelt und klärt auf.

Thomas Müller im Steckbrief: Alle Infos zum Superstar

Name Thomas Müller Geburtsdatum 13. September 1989 Nationalität Deutschland Position Stürmer Verein FC Bayern München

Thomas Müller, Gehalt bei Bayern: Wie viel verdient er im Jahr?

Die BILD veröffentlichte im Sommer 2022 einen Bericht über das Gehaltsranking des FC Bayern München. Auf dem ersten Platz: Neuzugang Sadio Mané mit 22 Millionen Europro Jahr. Doch danach kommt schon Thomas Müller: Mit 21 Millionen Euro pro Jahr kassiert er am zweitmeisten im Team des deutschen Rekordmeisters. Hinter Müller folgt Nationaltorwart Manuel Neuer mit 20,5 Millionen Euro im Jahr. Sein Vertrag beim FCB läuft noch bis Sommer 2024.

Thomas Müller: Seine Erfolge beim FC Bayern

In seinen 22 Jahren im Verein sammelte Müller mit dem deutschen Primus einige Erfolge, genauer gesagt: Müller fehlt auf Klub-Ebene kein Titel mehr in seinem Trophäenschrank. Der 33-Jährige ist elfmaliger deutscher Meister, gewann sechsmal den DFB-Pokal und achtmal den Supercup. Auf internationaler Ebene gewann er 2013 und 2020 die Champions League, gewann zweifach die Klub-WM und den UEFA-Supercup. Kurzum: Der Stürmer gewann mit den Bayern alles, was man gewinnen konnte.

Thomas Müller: Sein Vertrag im Überblick