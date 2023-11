"Die Atmosphäre hat uns gewurmt!": Thomas Müller reagiert auf Stimmung bei Deutschland vs. Türkei

Die türkischen Fans machten das Testspiel am Samstag zu einem gefühlten Auswärtsspiel für die DFB-Elf. Thomas Müller ärgerte das.

WAS IST PASSIERT? Thomas Müller vom FC Bayern München hat sich zur Auswärtsspiel-Atmosphäre im Berliner Olympiastadion bei Deutschlands 2:3-Testspielniederlage gegen die Türkei am Samstagabend geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Das Szenario, hier zu verlieren – wir wollten eigentlich den Fans hier zeigen, dass sie für die falsche Flagge singen. Die Atmosphäre hat uns gewurmt!", sagte Müller nach dem Spiel, bei dem er selbst 90 Minuten lang auf der Bank gesessen hatte.

WAS IST DER HNTERGRUND? Die türkischen Fans hatten vor der Partie beim Vorlesen der deutschen Aufstellung laut gepfiffen. Auch während des Spiels waren die Anhänger der Türkei dann meist deutlich lauter als die DFB-Fans.

Da denkt man sich schon, den wollen wir zeigen, dass wir trotzdem hier gewinnen", betonte Müller und führte aus: "

Wir wollten eigentlich zeigen: So nicht. Aber der Sport und das Leben läuft nicht immer so wie man sich es wünscht."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Deutschland war durch ein Tor von Kai Havertz früh in Führung gegangen, kurz vor der Halbzeitpause drehten die Türken dann aber die Partie. Nachdem Niclas Füllkrug kurz nach dem Seitenwechsel zum 2:2 traf, sorgte Yusuf Sari in der 71. Minute per Elfmeter für den 3:2-Erfolg der Türken.

Im dritten Spiel als neuer Bundestrainer gab es damit die erste Niederlage für Julian Nagelsmann. Am Dienstag steht in Wien das nächste Testspiel gegen Österreich an.