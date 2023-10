"Ein Versäumnis": Ex-Bayern-Trainer wegen Thomas Müller verwundert

Heynckes und Müller holten 2013 gemeinsam das Triple. Wie viel der Ex-Bayern-Coach von dem Routinier hält, betonte er nun.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Bayern-Trainer Jupp Heynckes kann nicht verstehen, warum sein Ex-Schützling Thomas Müller in seiner bisherigen Karriere noch nie die Auszeichnung als Deutschlands Fußballer des Jahres erhalten hat.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist ein Versäumnis der Jury", betonte Heynckes im kicker. Müller "hätte diese Auszeichnung zu 100 Prozent verdient“, führte der 78-Jährige aus. "Er hat für mich eine Ausnahmestellung und ist einer der besten Spieler in der an großen Spielern reichen Historie des FC Bayern, dem er seine ganze Karriere lang die Treue hielt."

Heynckes hatte in seiner dritten von insgesamt vier Amtszeiten als Bayern-Coach im Jahr 2013 gemeinsam mit Müller das Triple gewonnen. Er habe den Offensivspieler "immer in den höchsten Tönen gelobt, weil er ein Ausnahmespieler ist, nicht nur aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit."

Einen Spieler wie Müller werde es "nicht mehr geben: Wie es keinen Franz Beckenbauer oder Gerd Müller mehr geben wird, wird es auch keinen Thomas Müller mehr geben."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Müller, Weltmeister von 2014, hat bis dato in insgesamt 674 Pflichtspielen für den FC Bayern 235 Tore erzielt. Am Samstagabend gegen Mainz könnte er auf seinen 500. Scorerpunkt für den Rekordmeister kommen.

Dass Müller sich mittlerweile "im Spätherbst" seiner Karriere befinde, sei indes "ganz normal", betonte Heynckes, wenn man wie der 125-fache Nationalspieler "300.000 Kilometer in den Beinen hat und 34 Jahre alt ist."