FC Bayern: Thiago spricht vor Liverpool-Wechsel von "der schwierigsten Entscheidung meiner Karriere"

Nach sieben Jahren ist für Thiago beim FCB Schluss. Eine Entscheidung, die der Spanier sich nach eigenen Angaben nicht leicht gemacht hat.

Thiago (29) hat sich via Video-Botschaft vom FC Bayern und seinen Fans in München verabschiedet. In einem emotionalen Video erklärt der Spanier die Gründe für seinen Abschied vom deutschen Rekordmeister.

"Meine Entscheidung ist rein sportlicher Natur. Als Fußballspieler will ich neue Herausforderungen, um mich weiterzuentwickeln. Bayern wird immer meine Heimat sein", erklärte Thiago in einer Video-Botschaft via Twitter.

Nach sieben Jahren beim FC Bayern wird sich Thiago nun dem anschließen. Der Spanier wechselt nach Informationen von Goal und SPOX für eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro zu den Reds . Acht weitere Millionen könnten in Form von Bonus-Zahlungen dazukommen .

Thiago stellte klar, dass dies "die schwierigste Entscheidung" seiner Karriere gewesen sei. Der Spanier hatte bereits einen Vierjahresvertrag des FC Bayern vorliegen und war sich mit seinem langjährigen Arbeitgeber über eine Vertragsverlängerung einig. Wie Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge erklärte, habe sich Thiago dann aber umentschieden. Er wolle etwas Neues wagen.

Thiagos Botschaft im Wortlaut:

"Ja, ich habe die schwierigste Entscheidung meiner Sport-Karriere getroffen. Ich werde dieses Kapitel bei diesem wunderbaren Klub schließen, in dem ich seit sieben Jahren als Spieler gewachsen bin. Triumphe, Freude und auch harte Zeiten. Aber am meisten stolz bin ich darauf, dass ich als junger Mann voller Träume in München angekommen bin und jetzt völlig erfüllt mit einem Klub, einer Geschichte und einer Kultur abreisen werde. Hier habe ich eine Tradition lieben gelernt, von der ich mich jetzt verabschiede, die ich aber nie vergessen werde: Mia san mia. Ich habe fantastische Momente erlebt in dieser Stadt, an der Säbener Straße und in unserer geliebten Allianz Arena - mit meiner Bayern-Familie, die mich so gut behandelt und jede Sekunde geliebt hat. Meine Entscheidung ist rein sportlicher Natur. Als Fußballspieler will ich neue Herausforderungen, um mich weiterzuentwickeln. Bayern wird immer meine Heimat sein. Danke, FC Bayern!"