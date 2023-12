"Könnte wieder Thema werden": Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder beim BVB ins Spiel gebracht

Julian Nagelsmann soll Deutschland bei der Heim-EM zum Erfolg führen. Danach könnte er angeblich wieder beim BVB ein heißes Thema werden.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Nationalspieler Didi Hamann rechnet damit, dass im kommenden Sommer Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut bei Borussia Dortmund heiß gehandelt wird. Das sagte er der Sport Bild.

WAS WURDE GESAGT? "Für den Moment hat sich das erst mal erledigt, aber Richtung Sommer könnte das wieder Thema werden. Dann ist Nagelsmann Stand jetzt wieder frei, und für Edin Terzic wird es entscheidend, unter die ersten Vier zu kommen", meinte Hamann

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits Anfang September, als Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic schon einmal in der Kritik stand, hatte Sky-Experte Dietmar Hamann Julian Nagelsmann als möglichen Nachfolger ins Gespräch gebracht. Der heutige Bundestrainer war seinerzeit noch verfügbar, erst kurz darauf trat er beim DFB-Team das Erbe des entlassenen Hansi Flick an.

Aufgrund der bislang durchwachsenen Saison, in der die Meisterschaft als Fünfter und bei 15 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen schon in weite Ferne gerückt ist, wird öffentlich wieder über Terzic diskutiert.

WIE GEHT ES WEITER? Nagelsmann hat beim DFB lediglich einen Vertrag bis nach der Heim-EM im kommenden Sommer unterschrieben. Danach könnte er also wieder auf dem Markt sein.