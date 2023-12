Es hat den Anschein, dass Edin Terzic auch im neuen Jahr noch BVB-Trainer sein wird.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund wird Trainer Edin Terzic angeblich nicht entlassen. Das berichten die Ruhr Nachrichten am Mittwochabend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach gelte ein Rauswurf des 41-jährigen Terzic als äußerst unwahrscheinlich. Von der anvisierten Elefantenrunde mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl, dem externen Berater Matthias Sammer und Coach Terzic sollen "keine gravierenden personellen Veränderungen" ausgehen, heißt es.

Stattdessen wolle sich die Borussia bei den internen Besprechungen anlässlich der sportlich schwachen Hinrunde vom derzeit grassierenden äußeren Druck freimachen und sich nicht treiben lassen.

Sky hatte berichtet, dass die Mehrheit der Mannschaft gegen einen Verbleib von Terzic sei. Ex-BVB-Kapitän Marco Reus wird von der Bild als Rädelsführer eines Putschversuchs gegen den Trainer genannt.

Laut Ruhr Nachrichten werde es bei den geplanten Veränderungen beim BVB vor allem "die Privilegien der Spieler treffen", die nach schwachen Leistungen in der Kritik stehen. Man wolle den Profis nicht das Alibi geben, das mit einem Austausch des Trainers verbunden wäre. Die Spieler zur Verantwortung zu ziehen, laute der Auftrag, den Terzic und Kehl gemeinsam umsetzen sollen.

