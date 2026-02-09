The United Strand: Wie die virale Haarschnitt-Challenge eines ManU-Fans die quälende Unbeständigkeit der Red Devils aufzeigte

Mittlerweile haben Sie wahrscheinlich schon von dem unglücklichen Manchester-United-Fan gehört, der schwor, sich nie wieder die Haare schneiden zu lassen, bis die Red Devils fünf Spiele in Folge gewonnen hätten.

Er hätte sich sicherlich nicht vorstellen können, welche Auswirkungen sein Versprechen auf die Fußballfankultur oder sogar auf sein eigenes Leben haben würde, denn mittlerweile folgen ihm Millionen von Menschen in den sozialen Medien und die größten Namen des Sports wissen genau, wer er ist.

Hier finden Sie alles, was Sie über „The United Strand” wissen müssen – die haarige Reise eines Fans zur Fußballberühmtheit, die viral ging:

Inhalt

Was ist „The United Strand”? Die Haar-Challenge des Red Devils-Fans Frank Ilett

„The United Strand“ ist der Name einer Online-Sensation, die nach einer öffentlichen Erklärung des langjährigen Manchester-United-Fans Frank Ilett ins Leben gerufen wurde .

Frustriert über die Unbeständigkeit seiner geliebten Red Devils auf dem Spielfeld, schwor Ilett im Oktober 2024, dass er sich die Haare nicht schneiden lassen würde, bis sie fünf Spiele in Folge gewonnen hätten. Weder er noch seine Anhänger ahnten, dass er 16 Monate später immer noch an diese feierliche Erklärung gebunden sein würde.

Iletts ständig wachsende Afrofrisur wurde bald zu einem Running Gag unter Fußballfans als haariges Barometer für die Unbeständigkeit von United, wobei verschiedene nationale und internationale Nachrichtenagenturen den Einfluss seines viralen Pakts auf die Fußballfankultur anerkannten.

„Es hat eigentlich nur als kleiner Spaß angefangen“, sagte Illett gegenüber Sky Sports. „Ich dachte, es wäre eine lustige Sache, um etwas Humor in eine für die Fans von Manchester United schmerzhafte Zeit zu bringen.“

Leider sahen jedoch nicht alle die lustige Seite daran, und Ilett wurde tatsächlich von einem anderen Fan angegriffen, als er im September 2025 beim 2:1-Sieg von United gegen Chelsea im Old Trafford dabei war.

„Meine Absicht war es nie, die Schwächen von Man United hervorzuheben, sondern Positivität und Humor zu verbreiten“, betonte Ilett.

Wann begann die Haar-Challenge der ManU-Fans?

Die „United Strand“-Haarschnitt-Challenge begann offiziell am 5. Oktober 2024.

Das bedeutet, dass Iletts Haare bisher über die Amtszeiten von drei verschiedenen Man-United-Managern (Erik ten Hag, Ruben Amorim und jetzt Michael Carrick) verteilt waren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 9. Februar 2026 läuft die Haar-Challenge seit 492 Tagen – das sind ein Jahr, vier Monate und sieben Tage.

Wann wird die Challenge beendet sein?

Eine sehr gute Frage. Einfach ausgedrückt: Die Challenge ist beendet, sobald Manchester United fünf Spiele in Folge gewinnt.

Nach dem Sieg gegen Tottenham am 7. Februar, dem vierten Sieg in Folge, besteht die Möglichkeit, dass Iletts haariger Albtraum vorbei ist, sollten die Red Devils ihr nächstes Spiel gegen West Ham am Dienstag, dem 10. Februar 2026, gewinnen.

Tatsächlich wurden Pläne für ein „Watchalong“-Video bestätigt, und Ilett scheint erleichtert zu sein, dass das Ende möglicherweise nahe ist. Er sagt: „Carrick ist am Steuer, diese Haare sind bald weg, West Ham ist als Nächstes dran, vier von fünf sind geschafft – das ist das erste Mal, dass es vier in Folge sind, seit ich die Herausforderung begonnen habe. Dieses Mal klappt es! Vielen Dank an Carrick – danke, danke, danke.“

Für alle Interessierten wird das Spiel von Manchester United gegen West Ham live auf TNT Sports 1 und TNT Sports Ultimate in Großbritannien übertragen, während Fans in den Vereinigten Staaten das Spiel live auf Peacock verfolgen können.

Manchester United-Spiele im Fernsehen in Großbritannien

Manchester United-Spiel im Fernsehen in den USA

Wann hat Man Utd zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen?

So sehr die Fans von Aston Villa The United Strand auch verspotteten, als die Villans in der Saison 2025-26 elf Siege in Folge erzielten, ist es selbst für die besten Teams eine schwierige Aufgabe, fünf Spiele in Folge zu gewinnen, insbesondere in einer Elite-Liga wie der Premier League.

Man muss bis Februar 2024 zurückgehen, um das letzte Mal zu finden, als Manchester United eine Siegesserie von fünf Spielen hinlegte.

Die Serie begann mit einem Sieg gegen Newport County im FA Cup, gefolgt von Siegen gegen die Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Aston Villa und Luton Town.