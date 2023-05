Temptation Island & eigenes Cannabis! Ehemaliger Serie-A-Senkrechtstarter ist nun TV-Star

Davide Matteini galt eins als Senkrechtstarter in der Serie A. Nun verkauft er sein eigenes Cannabis und ist ein TV-Star.

Mitte der 2000er-Jahre schien in der Serie A ein neuer Stern aufzugehen. Davide Matteini stand mit 24 Jahren endlich vor dem Durchbruch, eine Leihe von Palermo zu Empoli sollte seiner Karriere Schwung verleihen. Vier Tore zu Saisonbeginn ließen Hoffnungen aufkeimen, dass der Flügelspieler zu einem produktiven Angreifer in der Serie A reifen könnte. Eine große Karriere bekam das italienische Publikum auf den TV-Bildschirmen von Matteini zu sehen - Nur nicht als Fußballer.

Nach seinem ersten guten Profi-Jahr bei Empoli verpflichtete ihn Parma für knapp eine Million Euro im Sommer 2007. Doch in der Emilia-Romagna wurde Matteini nicht glücklich, eine Leihe in die Serie B zu Vicenza verlieh seiner Karriere nur kurzzeitig Flügel. Weiter ging es jahrelang in der Serie C, nirgendwo blieb Matteini über mehr als zwei Saison sesshaft und fing im Jahr 2014 an, sich ein Standbein im TV-Business aufzubauen.

Der Flügelflitzer trat in der italienischen Serie "Uomini e Donni" auf und bekam zeitgleich ein unfassbares Angebot aus Asien: Der Premierminister aus dem kleinen Staat Brunei meldet sich persönlich bei Matteini, will ihn mit 170.000€ im Jahr und einer Villa mit Swimming Pool in das Land holen.

Vom Brunei-Albtraum zum Cannabis-Unternehmer

Der Italiener nimmt das Angebot begeistert an, doch findet sich schnell in einem Albtraum wieder: "Hier beten alle von morgens bis abends", erzählt er dem Tirreno in einem Interview, "sogar nachts. Es ist eine Katastrophe, es ist wie in der Vatikanstadt, nur mit mehr Strenge." An die Gewohnheiten kann sich Matteini nicht gewöhnen: "Es gibt keine Diskotheken, Kneipen oder Clubs. In den Restaurants wird nicht einmal Alkohol ausgeschenkt und die Mädchen - Vergiss es. Wenn ich hier bleibe, werde ich verrückt."

Matteini flüchtet nach wenigen Monaten in sein Heimatland und beendet im Jahr 2015 seine Profikarriere. Der heute 41-Jährige nimmt im Jahr 2018 an der Reality-TV-Show "Temptation Island" teil und arbeitet zudem als Unternehmer in der Cannabis-Branche. "Ich kaufe legales Cannabis in großen Mengen und verkaufe es dann. Ich habe sogar meine eigene Marke erfunden: Sailor's Weed", erzählt Matteini gegenüber Il Resto del Carlino. Matteinis Karriere nach der Karriere knüpft also an seine verrückte Zeit als Profifußballer an - Wenn auch nicht mit Villa und Swimming Pool in Brunei.