Tampon-Marke als Sponsor: DFB-Frauen fördern Enttabuisierung

Die DFB-Fußballerinnen wollen mit einem Sponsoring und einer Kampagne die Enttabuisierung der Menstruation fördern.

WAS IST PASSIERT? Die deutschen Fußballerinnen haben knapp einen Monat vor der WM eine bekannte Tampon-Marke (o.b.) als Sponsor gewonnen und wollen an der Enttabuisierung der Menstruation mitwirken. "Leider wird ein offener Umgang mit dem Thema noch oft gehemmt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dabei sei der "weibliche Zyklus selbstverständlich ein spezielles, noch weiter zu erforschendes Thema im Leistungssport, mit dem auch wir uns bei der Nationalmannschaft sowie in der DFB-Akademie befassen." Die Nationalspielerinnen nehmen an einer Kampagne unter dem Motto #LetsTalkPeriods teil und sollen laut DFB-Mitteilung "eine zentrale Rolle bei der Förderung offener Gespräche über die Menstruation und den Abbau von Vorurteilen und Tabus einnehmen."

WIE GEHT ES WEITER? Diese Partnerschaft mit dem Tamponhersteller o.b. konzentriert sich demnach auf das Frauen-Nationalteam, genau wie bei der im Februar verkündeten Kooperation mit einem bekannten Hersteller von Haushaltsgeräten (Vorwerk).