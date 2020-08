Chelseas Tammy Abraham über Bayern-Stürmer Robert Lewandowski: "Das ist es, was ich sein möchte"

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist für Tammy Abraham derzeit das Maß aller Dinge. Er bezeichnet ihn als Vorbild, dessen Niveau er erreichen möchte.

Tammy Abraham hat nach dem Ausscheiden des aus der seine Bewunderung für Robert Lewandowski zum Ausdruck gebracht. Der Stürmer des FC Bayern sei für ihn das Maß aller Dinge: "Für mich ist er im Moment der beste Stürmer der Welt, und das ist das Niveau, auf das ich kommen und das ich noch verbessern muss", sagte der 22-Jährige dem englischen Telegraph.

Im Achtelfinale gegen Chelsea war Lewandowski an allen sieben Toren des deutschen Rekordmeisters beteiligt gewesen: "Das ist es, was ich sein möchte, und hierher zu kommen und gegen ihn zu spielen, ist ein großartiger Lernprozess, eine großartige Erfahrung für mich. Bis zur nächsten Saison und darüber hinaus muss ich mich verbessern, um dieses Niveau zu erreichen", betonte Abraham.

Abraham über den Konkurrenzkampf bei Chelsea: "Das wird nicht leicht werden"

Nachdem sich Bayern schon im Hinspiel vor einem halben Jahr mit 3:0 durchgesetzt hatte, war der Einzug ins Viertelfinale nur Formsache. Im Rückspiel besorgte Lewandowski zunächst vom Elferpunkt die Führung (10.), lieferte die Vorlagen für Ivan Perisic (24.) und Corentin Tolisso (76.) und setzte nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Abraham (44.) schließlich selbst den Schlusspunkt (84.).

Für Chelsea ging damit eine Saison zu Ende, in der man den vierten Platz in der Premier League belegte und das Finale des FA Cups erreichte. Mit 15 Toren war Abraham bester Torschütze: "Es wird immer hohe Standards und großen Wettbewerb geben. Das ist etwas, wovon ich schon als Kind geträumt habe, also muss ich um meinen Platz kämpfen, das wird nie leicht werden", so der Angreifer.