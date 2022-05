SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga

Am heutigen Samstagnachmittag (07. Mai 2022) empfängt der SV Meppen zuhause Eintracht Braunschweig. Die Drittligapartie wird um 14:00 Uhr in der Hänsch-Arena in Meppen angepfiffen.

Beim SV Meppen läuft es zurzeit nicht besonders gut. In den letzten zehn Spielen konnte man keinen einzigen Sieg einfahren, sechs Niederlagen und vier Unentschieden stehen zu Buche. Braunschweig hingegen gewann die letzten vier Spiele und steht dementsprechend hinter dem 1. FC Magdeburg auf Platz zwei der Tabelle der 3. Liga. Ob sich der Favorit durchsetzen kann, erfahren wir dann heute Nachmittag.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 07. Mai - 14:00 Uhr Spielort Hänsch-Arena (Meppen)

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: Wird das Spiel im TV gezeigt?

Ja, die Partie zwischen Meppen und Braunschweig wird im TV übertragen. Dabei stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Optionen offen.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Übertragung bei MagentaSport

Hauptverantwortlich für die Übertragung der 3. Liga ist der Pay-TV-Sender MagentaSport. Dort werden alle Spiele live und in voller Länge gezeigt. Wie der Begriff des Pay-TV aber schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst.

Bei MagentaSport müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um Zugriff auf die Inhalte des Bezahlsenders zu bekommen. Ein Monatsabo kostet Euch dort 16,95 Euro monatlich, im Jahresabo werden 9,95 Euro monatlich fällig. Jetzt aber aufgepasst: Da MagentaSport zur Telekom gehört, bekommen alle, die bereits Mitglied bei der Telekom sind, einen vergünstigten Tarif. Ihr zahlt dann 9,95 Euro pro Monat für das Monatsabo oder 4,95 Euro im Jahresabo.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Die Übertragung der 3. Liga im NDR

Teilweise werden Spiele der 3. Liga auch in den dritten Programmen der ARD gezeigt. Die heutige Partie gehört dazu, denn Meppen vs. Braunschweig könnt Ihr auch völlig kostenlos im NDR verfolgen.

Beim NDR handelt es sich um den Norddeutschen Rundfunk. Ihr könnt also einfach um 14:00 Uhr dort einschalten und die 90 Minuten des Spiels kostenfrei im Free-TV sehen.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei stehen Euch sogar drei verschiedene Optionen offen.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: Der LIVE-STREAM bei MagentaSport

Neben der TV-Übertragung bei MagentaSport bietet der Pay-TV-Sender natürlich auch einen LIVE-STREAM an. Dafür müsst Ihr Euch nur mit euren Zugangsdaten auf der MagentaSport-Website anmelden und schon könnt Ihr dort den STREAM sehen.

Neben einem gültigen Abo bei MagentaSport braucht Ihr dafür natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: Mit OneFootball und MagentaSport zum LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt, stellt die Kooperation zwischen OneFootball und MagentaSport dar. Hier könnt Ihr Spiele der 3. Liga im sog. pay-per-view-Verfahren sehen. Das bedeutet, über die Website von OneFootball könnt Ihr Euch ein Spiel der 3. Liga aussuchen, bezahlt dann einmalig 2,99 Euro und könnt schon die 90 Minuten des Spiels im STREAM bei MagentaSport sehen.

Für das nächste Spiel müsstet Ihr dann aber wieder 2,99 Euro bezahlen. Dieses System eignet sich also perfekt für alle, die kein langfristiges Abo bei MagentaSport abschließen wollen, aber trotzdem die Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen möchten.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live und kostenlos: Der LIVE-STREAM des NDR

Natürlich bietet auch der NDR einen LIVE-STREAM an. Dafür müsst Ihr einfach auf diesen Link klicken und könnt schon ab 14:00 Uhr die Partie im STREAM sehen. Genauso wie die TV-Übertragung ist auch dieser LIVE-STREAM beim NDR völlig kostenlos.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKR für Euch, bei dem Ihr immer up to date bleibt, was das Spielgeschehen angeht.

SV Meppen vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

